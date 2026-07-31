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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoكوفينتري سيتي
Book Arsenal vs Coventry City Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر أرسنال ضد كوفنتري سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاقها، والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
كوفينتري سيتي

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق منافسات موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بقوة على ملعب الإمارات يوم الجمعة 21 أغسطس، حين يواجه البطل الحالي أرسنال فريق كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا.

وبعد أن نجح أخيرًا في حسم اللقب عقب ثلاثة مواسم متتالية أنهاها في المركز الثاني، يتطلع أرسنال الآن إلى الحفاظ على زخمه، بينما يحاول الدفاع عن اللقب بنجاح للمرة الأولى منذ عام 1935.

سجل أرسنال 10 أهداف في آخر مواجهتين له أمام كوفنتري، وسيأمل مشجعو الريدز أن يبدأ رجال أرتيتا بقوة على أرضهم. ويمكنك التواجد هناك لمشاهدة افتتاح الموسم من خلال حجز التذاكر اليوم.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف أرسنال فريق كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات في شمال لندن، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 8 مساءً (BST).

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
ملعب الإمارات

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر الخاصة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا للطلب العالمي الهائل، وتشريعات مكافحة البيع غير القانوني، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات الأعمار والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.
  • موقع المقعد: المقاعد الواقعة في منتصف الجهة الطولية والمدرجات السفلية تكون بأسعار أعلى، بينما توفر مقاعد المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية فعالة ومدفوعة في النادي، للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يمتلكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل عمليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

آرسنال

آرسنال - المستوى

أتلتيكو مدريد
ف1-0
وست هام
ف0-1
بيرنلي
ف1-0
بالاس
ف1-2
بي إس جي
خ1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
COV

COV - المستوى

BLB
ت1-1
POR
ف5-1
WRE
ف3-1
WAT
ف0-4
NOR
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

آرسنالتعادلكوفينتري سيتي
5
0
0
كأس الاتحاد الإنجليزي
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آرسنال
آرسنال
4
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
0
انتهت
كأس رابطة المحترفين
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
6
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
3
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
0
انتهت
16الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد كوفينتري سيتي

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آرسنال
آرسنال
التشكيل
كوفينتري سيتي crest
كوفينتري سيتي
COV
كوفينتري سيتي crest
كوفينتري سيتي
COV

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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