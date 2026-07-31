تنطلق منافسات موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بقوة على ملعب الإمارات يوم الجمعة 21 أغسطس، حين يواجه البطل الحالي أرسنال فريق كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا.

وبعد أن نجح أخيرًا في حسم اللقب عقب ثلاثة مواسم متتالية أنهاها في المركز الثاني، يتطلع أرسنال الآن إلى الحفاظ على زخمه، بينما يحاول الدفاع عن اللقب بنجاح للمرة الأولى منذ عام 1935.

سجل أرسنال 10 أهداف في آخر مواجهتين له أمام كوفنتري، وسيأمل مشجعو الريدز أن يبدأ رجال أرتيتا بقوة على أرضهم. ويمكنك التواجد هناك لمشاهدة افتتاح الموسم من خلال حجز التذاكر اليوم.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف أرسنال فريق كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات في شمال لندن، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 8 مساءً (BST).

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 21 أغسطس 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر الخاصة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا للطلب العالمي الهائل، وتشريعات مكافحة البيع غير القانوني، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات الأعمار والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: المقاعد الواقعة في منتصف الجهة الطولية والمدرجات السفلية تكون بأسعار أعلى، بينما توفر مقاعد المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية فعالة ومدفوعة في النادي، للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يمتلكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل عمليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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