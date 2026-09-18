يواجه اليمن منتخب قطر في مواجهة حاسمة ضمن المجموعة الثانية من النسخة الـ27 لكأس الخليج العربي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 27 سبتمبر 2026. وتشهد هذه المباراة المرتقبة صدامًا بين منافسين إقليميين في سباق حصد نقاط مهمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة اليمن وقطر في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة اليمن وقطر غير متاحة حاليًا. عودوا لاحقًا مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

كأس الخليج - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 11:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اليمن وقطر؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية لبيع التذاكر، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي في السعودية. وتبقى المنصة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الأصلي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

وإذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub تكون خيارًا مناسبًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اليمن وقطر؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام الواقعة خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والموقع داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

أما على منصات السوق الثانوية مثل Grintahub، فتبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 ريالًا سعوديًا للمقعد الواحد، مع تفاوت السعر النهائي حسب موقع الجلوس والفئة والطلب في السوق لحظة الشراء.

اليمن ضد قطر في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى اليمن وقطر

يعيش اليمن فترة رائعة في آخر خمس مباريات، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا من دون أي هزيمة. وظهر الفريق بفعالية هجومية كبيرة، من بينها الفوز 9-0 على بروناي والانتصار 7-1 على بوتان، كما خرج بشباك نظيفة في ثلاث من تلك المباريات الخمس. وانتهت أحدث مبارياته بالفوز 2-0 على لبنان في تصفيات كأس آسيا. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل اليمن 18 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

وعانى منتخب قطر من غياب الثبات في آخر خمس مباريات، إذ اكتفى بتعادل واحد وتلقى ثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته الخسارة 3-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم، كما سقط 6-0 أمام كندا في وقت سابق من البطولة. وتعادل قطر 1-1 مع سويسرا، وحسم التعادل السلبي مباراته الودية أمام السلفادور. وسجل الفريق هدفين واستقبل 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

اليمن ضد قطر: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في كأس الخليج 2019، حين فاز قطر على اليمن بنتيجة 6-0. وفرض قطر هيمنته على هذه المواجهة خلال آخر خمس لقاءات، بعدما فاز أربع مرات مقابل تعادل واحد، من دون أي انتصار لليمن. وسجل قطر 15 هدفًا في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل هدفًا واحدًا فقط.



