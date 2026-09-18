كيفية الحصول على تذاكر اليمن ضد قطر: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه اليمن منتخب قطر في مواجهة حاسمة ضمن المجموعة الثانية من النسخة السابعة والعشرين لكأس الخليج العربي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم 27 سبتمبر 2026. وتشهد هذه المواجهة المرتفعة الأهمية صدامًا بين منافسين إقليميين سعيًا لحصد نقاط حاسمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة اليمن وقطر في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة اليمن وقطر غير متاحة حاليًا. عُد لاحقًا مع اقتراب موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

كأس الخليج - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 11:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اليمن وقطر؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي في السعودية. وتبقى المنصة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الأصلي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub ستكون خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اليمن وقطر؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 ريالًا سعوديًا للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب موقع الجلوس والفئة والطلب في السوق لحظة بلحظة.

اليمن ضد قطر في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة اليمن وقطر

يدخل اليمن هذه المباراة وهو في حالة ممتازة خلال آخر خمس مباريات، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا من دون أي هزيمة. وكان الفريق غزير الأهداف، بما في ذلك فوزه 9-0 على بروناي وانتصاره 7-1 على بوتان، كما حافظ على نظافة شباكه في ثلاث من تلك المباريات الخمس. وانتهت مباراته الأخيرة بفوز 2-0 على لبنان في تصفيات كأس آسيا. وخلال المباريات الخمس، سجل اليمن 18 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

أما قطر، فقد عانت من غياب الثبات في آخر خمس مباريات، إذ حققت تعادلًا واحدًا وتعرضت لثلاث هزائم. وكانت مباراتها الأخيرة خسارة 3-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم، كما خسر الفريق 6-0 أمام كندا في وقت سابق من البطولة. وتعادلت قطر 1-1 مع سويسرا، وحسمت التعادل السلبي مواجهة ودية أمام السلفادور. وسجلت هدفين واستقبلت 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

اليمن ضد قطر: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في كأس الخليج 2019، حين فازت قطر على اليمن بنتيجة 6-0. وفرضت قطر هيمنتها على هذه المواجهة خلال آخر خمس لقاءات، بعدما فازت أربع مرات وتعادلت مرة واحدة، مقابل عدم تحقيق اليمن لأي انتصار. وسجلت قطر 15 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبلت هدفًا واحدًا فقط.



