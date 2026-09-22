تُعد المواجهة بين القادسية والهلال واحدة من أكثر المباريات المرتقبة في الجولة 11 من دوري روشن السعودي. وتستضيف الدمام مواجهة عالية المخاطر، إذ يتطلع صاحب الأرض الطموح إلى إرباك القوى التقليدية في كرة القدم السعودية.

من المتوقع أن يكون الطلب على المقاعد في الدمام مرتفعًا للغاية، لكن الحصول على التذاكر أمر سهل. GOAL يقدم لكم كل التفاصيل الأساسية بشأن مواعيد المباراة، وخيارات الأسعار، وأماكن شراء التذاكر الآن.

متى تنطلق مباراة الوصل والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن البث الخاص بمباراة الوصل والقوة الجوية، لكن من المقرر إقامة هذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة، على أن يتم تأكيد تفاصيل الملعب لاحقًا.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 2 نوفمبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة القادسية والهلال؟

تتوفر تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر WeBook، المزود الرسمي للتذاكر في دوري روشن السعودي، وكذلك من خلال بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بنادي القادسية. وعادةً ما تُطرح الدفعة الأساسية من التذاكر للبيع قبل 10 إلى 14 يومًا من موعد المباراة، رغم أن المقاعد الأساسية كثيرًا ما تنفد بسرعة بسبب الإقبال الجماهيري الكبير.

إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت، فإن المنصات الثانوية مثل GrintaHub تمثل خيارك لتأمين مقعد قبل انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية والهلال؟

تبدأ أسعار التذاكر الأساسية على المنصات الرسمية من 59 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام الأساسية، فيما ترتفع أسعار أقسام المدرج السفلي القريبة من أرضية الملعب بحسب الفئة والإطلالة داخل الاستاد.

وفي السوق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ الأسعار من نحو 95 ريالًا سعوديًا، بحسب موقع المقعد ومدى التوافر.

كل ما تحتاج معرفته عن مباراة القادسية والهلال

تقدم مباريات القادسية والهلال إثارة من الطراز الرفيع في سباق لقب دوري روشن السعودي. وقد رسخ القادسية مكانته كمنافس جاد في دوري الدرجة الأولى السعودي، وصنع لنفسه حصنًا على أرضه في الدمام، مع سعيه لفرض هيمنته في المراكز المتقدمة.

ويتوجه الهلال إلى الدمام سعيًا لحصد نقاط خارج أرضه بالغة الأهمية والحفاظ على مستواه الذي يؤهله للمنافسة على البطولة. ومع وجود نجوم عالميين في تشكيلتي الفريقين، يمكن للجماهير الحاضرة أن تتوقع أجواءً مذهلة في الملعب، وجودة عالية داخل أرضية الميدان، وتجربة كروية مثيرة.

الوصل ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج معرفته

حالة الوصل والقوة الجوية

يدخل الوصل هذه المباراة بسجل متباين في الفترة الأخيرة، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مواجهة له بالخسارة 2-1 أمام القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما سقط 1-0 أمام شباب الأهلي دبي في دوري الخليج العربي. وعلى الجانب الإيجابي، أظهر الفوز 5-2 على خورفكان قدراته الهجومية، كما حقق انتصارًا خارج أرضه بنتيجة 3-0 على كلباء. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الوصل 11 هدفًا واستقبل سبعة.

أما نتائج القوة الجوية مؤخرًا فتبعث على القلق. فقد حقق الفريق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات، مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم. وجاء انتصاره الوحيد أمام كربلاء، عندما سجل ثلاثة أهداف خارج أرضه، لكن خسائره أمام نفطچي فرغانة والزوراء ودهوك في الفترة نفسها تعكس معاناة فريق يفتقد إلى الثبات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع ديالى في الدوري العراقي الممتاز.

الوصل ضد القوة الجوية: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين محدود، لكنه يميل لمصلحة الوصل. وجاءت آخر مواجهة بينهما في دوري أبطال آسيا للنخبة 2008، عندما فاز الوصل 2-1 خارج أرضه على القوة الجوية. وفي وقت سابق من النسخة نفسها، حقق القوة الجوية فوزًا 1-0 على ملعب الوصل. وبذلك يتصدر الوصل هذه السلسلة رغم أن كل فريق حقق فوزًا واحدًا في مباراتين مسجلتين، إذ تفوق الفريق الإماراتي في إجمالي الأهداف عبر المواجهتين.







