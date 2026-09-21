تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مثيرة، إذ يستضيف عملاق الإمارات الوصل نظيره الأهلي السعودي. ويدخل الفريقان هذه القمة القارية بتاريخ حافل وكوكبة من النجوم، ما يعد بصراع قوي على أرضية الملعب.

وشهدت المواجهات السابقة بين هذين العملاقين من غرب آسيا كرة قدم مثيرة، ما جعل الطلب على التذاكر مرتفعًا للغاية بين الجماهير في مختلف أنحاء منطقة الخليج.

GOAL يقدم لكم كل التفاصيل المهمة التي تحتاجون إليها لضمان مقعدكم في المدرجات ومتابعة هذه المواجهة مباشرة على ملعب زعبيل.

متى تنطلق مباراة الوصل ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية بشأن بث هذه المباراة. عودوا لاحقًا مع اقتراب موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الوصل الإماراتي ضد الأهلي السعودي؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر البوابة الأساسية لبيع التذاكر التابعة للنادي المضيف، Platinumlist UAE. ويمكن للجماهير التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام عبر القناة الرسمية بمجرد فتح باب البيع.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على المواقع الرسمية، فإن GrintaHub هو الخيار المناسب. وتوفر السوق الثانوية خيارات للمشجعين الراغبين في الحضور بعد نفاد الحصة الأساسية من التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الوصل الإماراتي ضد الأهلي السعودي؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام، فيما قد تصل الفئات الأعلى طلبًا الأقرب إلى أرضية الملعب إلى 150 ريالًا سعوديًا أو أكثر.

أما على الأسواق الثانوية مثل GrintaHub، فتبدأ أسعار التذاكر عادة من نحو 100 ريال سعودي بحسب فئة المقعد ومدى التوافر.

الوصل ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الوصل والأهلي

يدخل الوصل هذه المباراة بسجل متباين مؤخرًا، بعدما حقق انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-1 أمام القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما خسر 1-0 أمام شباب الأهلي دبي في دوري الخليج العربي. وعلى الجانب الإيجابي، سجل خمسة أهداف في الفوز 5-2 على خورفكان، وفاز 3-0 خارج أرضه على كلباء، ما يظهر امتلاكه خطورة هجومية حقيقية عندما يكون في أفضل حالاته.

وتروي آخر خمس مباريات للأهلي قصة مشابهة من عدم الاستقرار. فقد فاز فريق Pusic مرتين وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين، وكانت آخر مبارياته قد انتهت بالخسارة 2-1 أمام ماميلودي صنداونز في كأس الإنتركونتيننتال. كما تعادل 1-1 مع باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة، وخسر 3-2 أمام القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه حقق أيضًا فوزًا كبيرًا 5-0 على الرياض. وخلال مبارياته الخمس، سجل الأهلي 12 هدفًا، ما يبرز قوته الهجومية.

الوصل ضد الأهلي: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

التقى الناديان مرة واحدة في سجل المواجهات المباشرة المتاح، وفاز الأهلي 2-0 خارج أرضه على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة في سبتمبر 2024. وتمنح تلك النتيجة الفريق السعودي أفضلية معنوية من المواجهة السابقة الوحيدة المسجلة، وسيكون الوصل مصممًا على تحقيق نتيجة مختلفة هذه المرة.







