كيفية الحصول على تذاكر الوحدة ضد عجمان: أسعار أدنوك، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف نادي الوحدة نظيره عجمان في مباراة حاسمة ضمن دوري المحترفين الإماراتي على استاد آل نهيان. ويبحث الفريقان بشدة عن النقاط، ما يعد بمواجهة عالية المخاطر بين أحد الفرق الطامحة للقب من أبوظبي وفريق عجمان الخطير.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر مباراة نادي الوحدة ضد عجمان الآن، بما في ذلك موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل طريقة للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الوحدة ضد عجمان في دوري الخليج العربي؟

دوري أدنوك للمحترفين - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 12:45

كيفية شراء تذاكر مباراة الوحدة ضد عجمان في دوري الخليج العربي

يعد تأمين دخولك لمشاهدة نادي الوحدة أمام عجمان أمراً سهلاً عند استخدام بوابات التذاكر الرقمية الرسمية. وتعد منصة Platinumlist الإلكترونية الخيار الأساسي لشراء تذاكر يوم المباراة، إذ توفر عملية حجز سلسة وموثوقة لجميع جماهير كرة القدم المحلية.

الشريك الرقمي الرسمي: Platinumlist هي المنصة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام والمقاعد بحسب الفئات.

شبابيك التذاكر في الملعب: رغم وجود عدد محدود من شبابيك التذاكر الفعلية في الملعب أيام المباريات، فإن الشراء عبر الإنترنت قبل الحدث موصى به بشدة لتجنب الطوابير الطويلة أو نفاد التذاكر بشكل مفاجئ.

رابط الشراء الأساسي: يمكنك تأمين دخولك مباشرة من خلال زيارة الصفحة الرسمية لتذاكر مباراة نادي الوحدة ضد عجمان على Platinumlist.

يضمن الحجز عبر الإنترنت استلام التذكرة على الهاتف المحمول فوراً، ما يتيح دخولاً رقمياً سلساً عبر مسح الهاتف الذكي عند بوابات الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الوحدة ضد عجمان في دوري الخليج العربي؟

يعد حضور مباراة في دوري المحترفين الإماراتي واحدة من أكثر التجارب الرياضية الحية سهولة من حيث الوصول وملاءمة للميزانية في المنطقة. وفي هذه المباراة، تبقى أسعار الدخول العام موحدة وميسورة للغاية في مدرجات أصحاب الأرض والضيوف:

جماهير أصحاب الأرض (الأقسام S11–S14): 20.00 درهماً إماراتياً

جماهير الفريق الضيف (القسم S18): 20.00 درهماً إماراتياً

ومع تحديد جميع تذاكر الدخول العام بسعر 20.00 درهماً إماراتياً، تحصل الجماهير على قيمة رائعة بغض النظر عن المكان الذي تختاره للجلوس. وتنفد المقاعد في الأقسام بسرعة، لذا يوصى بحجز مقعدك مبكراً عبر Platinumlist لضمان مكانك في المدرجات.

الوحدة ضد عجمان في دوري الخليج العربي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الوحدة وعجمان

الوحدة ضد عجمان: سجل المواجهات المباشرة الأخير

ترتيب الوحدة وعجمان



