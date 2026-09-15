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دوري أبطال آسيا النخبة
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Book Al Hilal vs Al-Gharafa Tickets
نيهال أبو زيد

بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر الهلال ضد الغرافة: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال
الغرافة

الهلال يواجه الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف الهلال نظيره الغرافة على ملعب المملكة أرينا في الرياض يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:15 مساءً، إذ يفتتح الفريقان مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27.

ويدخل الهلال المباراة باعتباره الفريق الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، بعدما حصد أربعة ألقاب قارية، وسيبحث عن توجيه رسالة مبكرة على أرضه. أما الغرافة فيمثل قطر في النسخة الموسعة هذا الموسم بمشاركة 32 فريقًا، ما يضيف طابعًا خليجيًا مثيرًا لبداية المواجهة على ملعب المملكة أرينا.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقعدك في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوافر حاليًا معلومات رسمية بشأن البث الخاص بهذه المباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة. عُد مجددًا قبل انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بمجرد تأكيدها.

أين يمكن شراء تذاكر الهلال والغرافة؟

تُباع تذاكر مباراة الهلال والغرافة رسميًا عبر تطبيق Blu Store، الشريك الرسمي لبيع تذاكر الهلال، حيث يمكن للجماهير اختيار المقاعد مباشرة للمباراة على ملعب المملكة أرينا.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. وتتيح المنصة للجماهير تصفح فئات المقاعد المتاحة للمباراة وحجز تذكرة حتى بعد نفاد الحصة الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال والغرافة؟

تبدأ أسعار التذاكر عبر تطبيق Blu Store، المنصة الرسمية، عادة من نحو 65 ريالًا سعوديًا للدخول العام في ملعب المملكة أرينا، وترتفع الأسعار بحسب الفئة ومستويات الضيافة تبعًا للمكان الذي ترغب في الجلوس فيه.

وفي السوق الثانوية، تتوافر تذاكر GrintaHub أمام الجماهير الباحثة عن نطاق أوسع من خيارات المقاعد عند محدودية التذاكر الرسمية، مع اعتماد الأسعار على الفئة وحجم الطلب.

الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الهلال والغرافة

فاز الهلال في أربع مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، وكان آخر نتائجه انتصارًا كاسحًا بنتيجة 6-0 على التعاون. وجاء ذلك الفوز بعد خسارة على أرضه بنتيجة 2-0 أمام نيوم SC، لتنهي سلسلة من 47 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري. وقبل تلك الخسارة، كان قد تغلب على الشباب 2-0 خارج أرضه وعلى الأهلي 3-0 على أرضه. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الهلال 16 هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

حقق الغرافة فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات له في دوري نجوم قطر. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام لوسيل SC، بينما كانت أثقل هزيمة له خلال تلك السلسلة خسارته 4-1 أمام السد. وسجل أربعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

الهلال

الهلال - المستوى

الخليج
ف1-5
الأهلي
ف3-0
الشباب
ف0-2
نيوم
خ0-2
التعاون
ف0-6
الهدف المسجل (المستقبل)
16/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
الغرافة

الغرافة - المستوى

SHA
ت1-1
SHA
ف2-1
الشمال
خ1-3
السد
خ4-1
LUS
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

الهلال والغرافة: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 3 نوفمبر 2025، حين فاز الهلال 2-1 خارج أرضه على الغرافة. وقبل ذلك، فاز الهلال 3-0 على أرضه في البطولة نفسها يوم 3 ديسمبر 2024. وعلى مدار خمس مواجهات مسجلة، فاز الهلال في أربع وتعادل في واحدة، مسجلًا عشرة أهداف ومستقبلًا خمسة.

وجهاً لوجه

الهلالتعادلالغرافة
4
1
0
دوري أبطال آسيا النخبة
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الغرافة
الغرافة
1
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الهلال
الهلال
2
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
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الهلال
الهلال
3
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الغرافة
الغرافة
0
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
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الهلال
الهلال
2
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الغرافة
الغرافة
1
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
الغرافة badge
الغرافة
الغرافة
3
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الهلال
الهلال
3
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
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الهلال
الهلال
2
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الغرافة
الغرافة
0
انتهت
12الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


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