تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مثيرة في الجولة الثانية، إذ يستعد العملاق السعودي النصر لاستضافة بطل أوزبكستان نفتشي فرغانة على ملعب الأول بارك في الرياض.

وبعد جولة افتتاحية حافلة، سيسعى كريستيانو رونالدو والنصر إلى استعادة التوازن بقوة على أرضه. أما نفتشي، فيدخل إلى الرياض بانضباط تكتيكي وجودة فنية، ما يمهد لصدام يصعب التنبؤ به في سباق الهيمنة القارية.

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متى تنطلق مباراة النصر ضد نفتشي فارغونا في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حالياً معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة النصر ضد نفتشي فارغونا. عُد مجدداً مع اقتراب موعد الانطلاق للاطلاع على القناة الناقلة المؤكدة وتفاصيل البث المباشر في منطقتك.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النصر ضد نفتشي؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة الاستضافة Webook.com. ويمكن لجماهير كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العامة عبر البوابة الرسمية بمجرد بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو الخيار المناسب. وتوفر السوق الثانوية وصولاً آمناً للجماهير الراغبة في الحصول على مقاعد بعد نفاد الدفعة الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر ضد نفتشي؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العامة العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالاً سعودياً، فيما تصل أسعار المقاعد الأعلى فئة والأقرب إلى أرضية الملعب إلى شرائح سعرية أعلى.

وفي الأسواق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 100 ريال سعودي، بحسب فئة المقعد والطلب في الوقت الفعلي.

النصر ضد نفتشي فارغونا في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة النصر ونفتشي فارغونا

يدخل النصر هذه المباراة بسجل حديث متباين، إذ حقق انتصارين وتعادلاً واحداً وتعرض لهزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مواجهة له بخسارة 4-0 أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي أكبر هزيمة له في الموسم. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع الخليج في الدوري السعودي للمحترفين وفاز 2-1 على أبها. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل النصر سبعة أهداف واستقبلت شباكه تسعة، وهو رقم يعكس الهشاشة الدفاعية التي يجب على بوستيكوغلو معالجتها.

يعيش نفتشي فارغونا فترة قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على لوكوموتيف طشقند في الدوري الأوزبكي، كما تغلب 1-0 على القوة الجوية في مباراته السابقة بدوري الأبطال. أما هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة، فكانت خسارة ثقيلة 6-2 أمام ناساف قرشي، لكنه رد بعد ذلك بانتصارين متتاليين. وسجل الفريق سبعة أهداف واستقبل ثمانية خلال المباريات الخمس.

النصر ضد نفتشي فارغونا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة مسجلة بين النصر ونفتشي فارغونا في البيانات المتاحة. وستكون هذه المباراة أول لقاء بين الناديين.







