كيفية الحصول على تذاكر النصر ضد الوصل: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهةً مثيرة في منطقة غرب آسيا، إذ يستضيف القادسية السعودي الطموح بطل قطر السد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

حقق القادسية قفزات هائلة لمنافسة كبار القارة، بعدما جمع تشكيلةً مرصعة بالنجوم تطمح إلى المجد. أما السد، فيدخل اللقاء بإرث آسيوي يمتد لعقود وخبرة كبيرة في حصد الألقاب، ما يمهد لمواجهة تكتيكية عالية المستوى.

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متى تنطلق مباراة النصر ضد الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حالياً معلومات رسمية عن بث مباراة النصر ضد الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن سيتم تأكيد موعد انطلاق المباراة وتفاصيل الملعب مع اقتراب موعد اللقاء.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 26 أكتوبر 2026 - 15:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة القادسية ضد السد؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة التذاكر الأساسية Webook. ويمكن لعشاق كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام عبر البوابة الرسمية بمجرد بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو الخيار المناسب. ويوفر السوق الثانوي خيارات للمشجعين الذين يسعون إلى الحصول على مقاعد بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية ضد السد؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالاً سعودياً، بينما تصل فئات المقاعد المميزة الأقرب إلى أرضية الملعب إلى شرائح سعرية أعلى.

وفي الأسواق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 100 ريال سعودي، بحسب اختيار المقعد والطلب يوم المباراة.

النصر ضد الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة النصر والوصل

يدخل النصر هذه المباراة بسجل حديث متباين، إذ حقق فوزين وتعادلاً واحداً وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 4-0 أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي النتيجة الأثقل خلال هذه السلسلة. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل النصر سبعة أهداف واستقبلت شباكه تسعة، ما يعكس فريقاً قادراً على صناعة الفرص لكنه عانى من غياب الاستقرار الدفاعي. ويُظهر فوزاه في الدوري السعودي للمحترفين، وكلاهما بنتيجة 2-1، قدرته على انتزاع النتائج محلياً.

أما الوصل، فيصل إلى اللقاء بعدما حقق فوزين وتعادلاً واحداً وتعرض لخسارتين في آخر خمس مباريات. فقد تغلب على خورفكان 5-2، وفاز 3-0 خارج أرضه على كلباء، لكنه خسر آخر مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة بنتيجة 2-1 أمام القادسية. وسجل الفريق الإماراتي 11 هدفاً خلال تلك السلسلة من خمس مباريات، بينما استقبل ثمانية أهداف، ليقدم بذلك صورة هجومية إيجابية لكن غير ثابتة.

النصر ضد الوصل: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في دوري أبطال آسيا الثاني في أبريل 2026، حين خرج النصر فائزاً 4-0 على الوصل. وقبل ذلك، حقق النصر انتصاراً على أرضه بنتيجة 4-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة في فبراير 2025. وعلى امتداد أربع مواجهات مسجلة، فاز النصر ثلاث مرات مقابل فوز واحد للوصل، مع تسجيل الفريق السعودي 11 هدفاً واستقبال هدفين فقط خلال تلك السلسلة.



