يفتتح النصر دبي مشواره في دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي 2026/27 على أرضه أمام اتحاد كلباء يوم الجمعة 14 أغسطس 2026، والتذاكر مطروحة للبيع الآن للمباراة الافتتاحية للموسم على استاد آل مكتوم. وتمثل هذه المباراة أول مواجهة رسمية في الموسم الجديد لكلا الفريقين، كما تمنح الجماهير فرصة مشاهدة النصر، أقدم نادٍ في الإمارات، وهو يدشن حملته على ملعبه.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر النصر ضد كلباء الآن، بما في ذلك موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل طريقة للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي؟

دوري أدنوك للمحترفين - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 10:10

كيف تشتري تذاكر مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي؟

تذاكر مباراة النصر ضد كلباء متاحة الآن للشراء عبر الإنترنت من خلال Platinumlist، منصة التذاكر الرسمية التي تتولى بيع تذاكر هذه المباراة. ويعد الشراء المسبق عبر الإنترنت الطريقة الأسهل والأكثر موثوقية لضمان مقعدك.

Platinumlist توفر تأكيدًا فوريًا وخيارات متعددة لفئات المقاعد، بما في ذلك خيار الدخول العام عبر Casual Ticket Office.

يمكن أيضًا شراء التذاكر من شباك التذاكر في استاد آل مكتوم يوم المباراة، وذلك حسب التوافر.

وباعتبارها المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، من المتوقع أن يكون الإقبال جيدًا، لذلك يُنصح بالشراء قبل يوم المباراة لضمان المقعد المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي؟

تعد تذاكر مباراة النصر ضد كلباء من بين الخيارات الأكثر affordable لمشاهدة كرة القدم الحية في دبي، إذ تبدأ أسعار مدرجات أصحاب الأرض من 20 درهمًا إماراتيًا فقط، ما يجعلها خيارًا سهلًا لقضاء يوم مباراة مميز.

Al Nasr Blues (الفئة 3): ابتداءً من 20 درهمًا إماراتيًا ، وهي أرخص فئة دخول عام في مدرجات أصحاب الأرض.

Al Nasr Victory (الفئة 2): 30 درهمًا إماراتيًا ، وتشمل الأقسام 14 و15 و16.

Premium A: 50 درهمًا إماراتيًا ، لمقاعد مرتفعة أقرب إلى خط المنتصف.

Al Nasr Loyals: 250 درهمًا إماراتيًا ، وهي أعلى فئة في مدرجات أصحاب الأرض، وتوفر أفضل زوايا رؤية في الملعب.

يمكن لجماهير الفريق الضيف في الفئة 3 (القسم 19) توقع تذاكر تبدأ من 20 درهمًا إماراتيًا .

كانت عدة فئات تُباع بالفعل بسرعة على صفحة الحجز الرسمية، لذلك يُنصح بالشراء المبكر للراغبين في مقعد محدد. ولأرخص طريقة ممكنة للدخول، فإن Al Nasr Blues (الفئة 3) بسعر 20 درهمًا إماراتيًا تمثل أفضل نقطة دخول من حيث القيمة لهذه المباراة.

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