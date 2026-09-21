كيفية الحصول على تذاكر القادسية ضد السد: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تقدم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة جذابة في منطقة غرب آسيا، إذ يستضيف القادسية السعودي الطموح حامل لقب قطر، السد، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

حقق القادسية قفزات كبيرة من أجل المنافسة على أعلى مستوى في كرة القدم القارية، بعدما كوّن فريقاً مليئاً بالنجوم يطمح إلى المجد. أما السد، فيحضر بإرث آسيوي يمتد لعقود وخبرة كبيرة في البطولات، ما يمهد لمواجهة تكتيكية عالية المستوى.

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متى تنطلق مباراة القادسية ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة القادسية ضد السد غير متاحة حالياً. عُد مجدداً قبل انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 26 أكتوبر 2026 - 15:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة القادسية ضد السد؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة التذاكر الأساسية Webook. ويمكن لعشاق كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام عبر البوابة الرسمية بمجرد بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. ويوفر السوق الثانوي خيارات للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد بعد نفاد التخصيصات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية ضد السد؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالاً سعودياً، بينما تصل فئات المقاعد المميزة الأقرب إلى أرضية الملعب إلى شرائح سعرية أعلى.

وفي الأسواق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 100 ريال سعودي، بحسب اختيار المقعد والطلب يوم المباراة.

القادسية ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة القادسية والسد

يدخل القادسية هذه المواجهة بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً في آخر خمس مباريات، مسجلاً 13 هدفاً ومستقبلاً تسعة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما حقق أيضاً انتصاراً بنتيجة 3-2 على الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين خلال هذه الفترة. وكانت العثرة الوحيدة التعادل 3-3 مع الاتفاق، لكن سجله العام يعكس فريقاً يقدم مستويات هجومية ثابتة.

فاز السد في أربع من آخر خمس مباريات، لكن هذه النتائج تحمل ملاحظة مهمة، إذ إن الانتصارات الأربعة كلها جاءت في دوري نجوم قطر، حيث سجل 16 هدفاً في ثلاثة انتصارات. أما هزيمته الوحيدة فكانت الخسارة 3-0 أمام استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي تذكير واضح بأن ثقته المحلية لم تترجم بعد إلى المنافسة القارية. واستقبل الفريق ثمانية أهداف في آخر خمس مباريات إجمالاً.

القادسية ضد السد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة الأخيرة بين القادسية والسد. وستُضاف معلومات تاريخية إضافية إذا أصبحت السجلات متاحة قبل انطلاق المباراة.



