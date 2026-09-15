كيفية الحصول على تذاكر العين ضد النصر: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف العين نظيره النصر على استاد هزاع بن زايد في إمارة أبوظبي يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عندما يفتتح الطرفان مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27 بمواجهة مباشرة بينهما.

يدخل العين هذه المباراة بصفته حامل لقب البطولة القارية، بعدما أطاح بالنصر بركلات الترجيح في ربع نهائي الموسم الماضي في طريقه إلى التتويج باللقب. ويعود النصر إلى المسابقة بعد حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين، مع توقع مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة وُصفت بأنها أحد أهدافه الحاسمة فيما قد يكون موسمه الأخير كلاعب كرة قدم محترف.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقعدك في افتتاحية دوري أبطال آسيا للنخبة، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها.

متى تنطلق مباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حالياً معلومات بث رسمية لمباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة. عُد مجدداً مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 15 سبتمبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة العين ضد النصر؟

تُباع تذاكر مباراة العين ضد النصر رسمياً عبر Platinumlist، الشريك الرسمي لبيع التذاكر لنادي العين واستاد هزاع بن زايد، حيث يمكن للجماهير اختيار المقاعد مباشرة لهذه المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. وتتيح المنصة للجماهير تصفح فئات المقاعد المتاحة للمباراة وحجز تذكرة حتى بعد نفاد الحصة الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة العين ضد النصر؟

تبدأ أسعار التذاكر على Platinumlist، المنصة الرسمية، عادة من 20 درهماً إماراتياً فقط للمباراة البيتية العادية لنادي العين على استاد هزاع بن زايد، لكن من المتوقع أن تكون أسعار هذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة أعلى نظراً للطلب المرتبط بظهور رونالدو.

وفي السوق الثانوية، تتوفر تذاكر GrintaHub للجماهير الباحثة عن نطاق أوسع من خيارات المقاعد عندما تصبح التذاكر الرسمية محدودة، مع اعتماد الأسعار على الفئة وحجم الطلب.

العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة العين والنصر

يدخل النصر هذه المباراة بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع الخليج، وقبلها تغلب على أبها 2-1. أما هزيمته الوحيدة خلال تلك السلسلة فجاءت أمام الاتحاد بنتيجة 2-1. وسجل النصر خلال تلك المباريات الخمس ثمانية أهداف واستقبل ستة.

ويعيش العين فترة قوية محلياً، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في دوري الخليج العربي. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع الوصل، وقبل ذلك تغلب خارج أرضه على كلباء 2-0. كما حقق خلال تلك السلسلة فوزاً بنتيجة 4-2 على بني ياس، مسجلاً عشرة أهداف ومستقبلاً أربعة خلال المباريات الخمس.

العين ضد النصر: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الفريقين كانت في نوفمبر 2024، عندما فاز النصر 5-1 على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، والتي أُقيمت كلها في هذه البطولة، يملك النصر ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين للعين. وبلغ مجموع الأهداف في تلك المباريات الخمس 13 هدفاً للنصر وسبعة للعين.



