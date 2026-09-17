كيفية الحصول على تذاكر العراق ضد عُمان: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه العراق عُمان في مباراة مثيرة ضمن المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي السابعة والعشرين على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة يوم 23 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المواجهة المهمة في الجولة الافتتاحية بين منافسين إقليميين يتطلعان إلى فرض الهيمنة المبكرة على المجموعة.

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متى تنطلق مباراة العراق ضد عُمان في كأس الخليج؟

لا تتوفر حالياً معلومات رسمية عن بث مباراة العراق ضد عُمان. عُد مجدداً قبل موعد انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر فور تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 1 23 سبتمبر 2026 - 10:30

أين يمكن شراء تذاكر مباراة العراق ضد عُمان؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية لبيع التذاكر، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتبقى المنصة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة العراق ضد عُمان؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب القسم وفئة المقاعد وحجم الطلب في السوق لحظة بلحظة.

العراق ضد عُمان في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى العراق وعُمان

خسر العراق مبارياته الأربع الأخيرة توالياً، وكان نتيجته الإيجابية الوحيدة في آخر خمس مباريات هي التعادل 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية قبل كأس العالم. وجاء خروجه من دور المجموعات في كأس العالم بنتائج ثقيلة: هزيمة 4-1 أمام النرويج، وخسارة 3-0 أمام فرنسا، وسقوط 5-0 أمام السنغال. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل العراق هدفين فقط واستقبل 13 هدفاً.

أظهرت نتائج عُمان الخمس الأخيرة تحقيق انتصارين وتعادل واحد وهزيمتين. وكانت آخر مبارياته فوزاً ودياً بنتيجة 4-1 على موزمبيق، رغم أنه خسر 3-0 أمام إندونيسيا في المباراة التي سبقتها. أما مشواره في كأس العرب فشهد فوزاً على جزر القمر، وتعادلاً سلبياً مع المغرب، وهزيمة ضيقة 2-1 أمام السعودية.

العراق ضد عُمان: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

أُقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2024، حين فاز العراق 1-0 خارج أرضه على عُمان في تصفيات كأس العالم الآسيوية. كما فاز العراق أيضاً في مباراة الذهاب 1-0 في سبتمبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز العراق ثلاث مرات، مع تعادل واحد ونتيجة أخرى انتهت بالتعادل، كما التقى المنتخبان مرتين أيضاً في نسخ سابقة من كأس الخليج، من بينها فوز العراق 3-2 في يناير 2023.