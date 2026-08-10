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دوري أدنوك للمحترفين
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Book Al-Dhafra vs Sharjah Cultural Club Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الظفرة ضد نادي الشارقة الثقافي: أسعار أدنوك، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
الشارقة

الظفرة يواجه نادي الشارقة الثقافي في دوري الخليج العربي.. إليك كيفية الحصول على تذاكرك

يستضيف نادي الظفرة نظيره الشارقة في مواجهة ضمن الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين الإماراتي على استاد حمدان بن زايد في مدينة زايد. وعانى الظفرة من موسم صعب في 2025/26، وسيكون متعطشًا لبداية قوية، في حين يصل الشارقة، المنظم جيدًا، وهو يتطلع إلى بناء زخم مبكر خارج أرضه.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر الظفرة ضد الشارقة الآن، بما في ذلك موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل طريقة للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الظفرة ضد الشارقة في دوري الخليج العربي؟

كيف تشتري تذاكر مباراة الظفرة ضد الشارقة في دوري الخليج العربي؟

حجز دخولك لمشاهدة مواجهة نادي الظفرة أمام نادي الشارقة يُعد أمرًا بسيطًا عند استخدام بوابات التذاكر الرقمية الرسمية. وتُعد المنصة الإلكترونية الأساسية لشراء تذاكر يوم المباراة هي Platinumlist، التي توفر عملية شراء سلسة وموثوقة لجميع جماهير كرة القدم المحلية.

الشريك الرقمي الرسمي: تُعد Platinumlist المنصة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام والمقاعد الخاصة بكل فئة. شبابيك التذاكر في الملعب: رغم وجود عدد محدود من شبابيك التذاكر الفعلية في الملعب أيام المباريات، فإن الشراء عبر الإنترنت قبل الحدث موصى به بشدة لتجنب الطوابير الطويلة أو نفاد التذاكر المفاجئ. رابط الشراء الأساسي: يمكنك حجز دخولك مباشرة من خلال زيارة الصفحة الرسمية لتذاكر مباراة الظفرة ضد الشارقة على Platinumlist.

يضمن الحجز عبر الإنترنت استلام التذكرة على الهاتف المحمول فورًا، ما يتيح دخولًا رقميًا سلسًا عبر مسح الهاتف الذكي عند بوابات الملعب الدوارة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الظفرة ضد الشارقة في دوري الخليج العربي؟

يُعد حضور مباراة في دوري المحترفين الإماراتي واحدة من أكثر التجارب الرياضية الحية سهولة ومناسبة من حيث التكلفة في المنطقة. وفي هذه المباراة، تظل أسعار الدخول العام موحدة وميسورة للغاية عبر مدرجات أصحاب الأرض والضيوف:

جماهير أصحاب الأرض (الفئة 2، القسم 18): 20 درهمًا إماراتيًا

جماهير الفريق الضيف (الفئة 2، القسم 15): 20 درهمًا إماراتيًا

باقات الضيافة VIP وVVIP متاحة أيضًا للجماهير الراغبة في خدمات الطعام والمقاعد المميزة، رغم أن مخصصات VVIP لهذه المباراة ليست مطروحة للبيع حاليًا.

ومع تحديد سعر تذاكر الدخول العام عند 20 درهمًا إماراتيًا لكلا الطرفين من الجماهير، فإن هذه المباراة تقدم قيمة رائعة بغض النظر عن المكان الذي تختار الجلوس فيه. كما أن الأقسام تُباع بسرعة، لذا يُنصح بحجز مقعدك مبكرًا عبر Platinumlist لضمان مكانك في المدرجات.

الظفرة ضد الشارقة في دوري الخليج العربي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الظفرة والشارقة

ALD

ALD - المستوى

AJM
خ0-1
BAY
ت2-2
العين
خ5-0
الوحدة
ف1-0
GOZ
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الشارقة

الشارقة - المستوى

BAY
ت1-1
الوحدة
خ0-2
العين
خ0-5
ABA
ت0-0
ALK
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

الظفرة ضد الشارقة: سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

الظفرةتعادلالشارقة
0
0
5
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة badge
الظفرة
ALD
0
الشارقة badge
الشارقة
الشارقة
2
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة badge
الشارقة
الشارقة
2
الظفرة badge
الظفرة
ALD
0
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة badge
الشارقة
الشارقة
1
الظفرة badge
الظفرة
ALD
0
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة badge
الظفرة
ALD
0
الشارقة badge
الشارقة
الشارقة
1
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة badge
الشارقة
الشارقة
1
الظفرة badge
الظفرة
ALD
0
انتهت
0الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

ترتيب الظفرة والشارقة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
عجمانعجمانAJM
00000000
2
إتحاد كلباءإتحاد كلباءALI
00000000
3
العينالعينالعين
00000000
4
الظفرةالظفرةALD
00000000
5
الجزيرةالجزيرةALJ
00000000
6
النصرالنصرALN
00000000
7
الوحدةالوحدةالوحدة
00000000
8
الوصلالوصلالوصل
00000000
9
بني ياسبني ياسBAY
00000000
10
حتاحتاHAT
00000000
11
خورفكانخورفكانALK
00000000
12
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
00000000
13
الشارقةالشارقةالشارقة
00000000
14
يونايتديونايتدUFC
00000000
AFC Champions League
كأس آسيا
هبوط


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