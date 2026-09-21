تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة غرب آسيوية جذابة، إذ يستضيف الشمال القطري العملاق السعودي الهلال. ويدخل الناديان هذه المباراة في دور المجموعات بطموحات كبيرة وعمق استثنائي في تشكيلتيهما، ما يمهد الطريق لمواجهة قوية.

يدخل الهلال اللقاء باعتباره أحد أنجح المؤسسات الكروية في تاريخ آسيا، بينما يسعى الشمال إلى توجيه رسالة قوية أمام منافس من الصف الأول على أرضه. ويشهد الطلب على التذاكر إقبالًا كبيرًا في مختلف أنحاء المنطقة.

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متى تنطلق مباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 27 أكتوبر 2026 - 15:15

أين يمكن شراء تذاكر الشمال والهلال؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصات التذاكر الأساسية وبوابات البيع الخاصة بالنادي المستضيف. ويمكن للجماهير التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام مباشرة من المزودين الأساسيين فور فتح المخصصات.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. وتوفر السوق الثانوية خيارات للمشجعين الراغبين في تأمين مقاعدهم بعد نفاد التذاكر الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الشمال والهلال؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادي عبر القنوات الرسمية الأساسية من 30 ريالًا سعوديًا للمقاعد المخصصة للدخول العام، بينما تكون الأسعار أعلى في المواقع المميزة الأقرب إلى أرضية الملعب.

وعلى منصات السوق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر عادة من نحو 100 ريال سعودي، بحسب فئة المقعد والطلب اللحظي يوم المباراة.

الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الشمال والهلال

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