يواجه منتخب السعودية المضيف نظيره العراقي حامل اللقب في ختام ناري للمجموعة الأولى من النسخة الـ27 لكأس الخليج العربي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 29 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المواجهة عالية المخاطر بين اثنين من أنجح منتخبات كرة القدم في المنطقة في صراع على صدارة المجموعة.

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متى تنطلق مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة السعودية والعراق غير متاحة حالياً. عُد مرة أخرى مع اقتراب موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة في منطقتك.

كأس الخليج - الجولة 3 29 سبتمبر 2026 - 13:30

أين يمكن شراء تذاكر مباراة السعودية والعراق؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي في السعودية. وتُعد البوابة الرسمية خيارك الأول للحصول على التذاكر بالسعر الأساسي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub تمثل خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السعودية والعراق؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

في الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب موقع الجلوس، والفئة، وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

السعودية ضد العراق في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج السعودية والعراق

أسفرت آخر خمس مباريات للسعودية عن فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت آخر مواجهة لها تعادلاً سلبياً 0-0 مع الرأس الأخضر في كأس العالم، كما فرضت التعادل 1-1 على أوروغواي في وقت سابق من البطولة. وخلال تلك المباريات الخمس سجلت أربعة أهداف واستقبلت خمسة، وكان انتصارها الوحيد فوزاً 3-0 خارج أرضها على بورتوريكو في مباراة ودية.

لم يحقق العراق أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ خسر أربعاً وتعادل في واحدة. وكانت آخر نتائجه خسارة 5-0 أمام السنغال في كأس العالم، كما خسر 4-1 أمام النرويج و3-0 أمام فرنسا في دور المجموعات نفسه. وسجل هدفين فقط في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل 15 هدفاً.

السعودية ضد العراق: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الطرفين بالتعادل 0-0، في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم أُقيمت في أكتوبر 2025. وقبل ذلك، فاز العراق على السعودية 1-3 في كأس الخليج في ديسمبر 2024، مع إدراج السعودية بوصفها صاحبة الأرض في تلك المباراة. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق العراق في السجل، إذ فازت السعودية مرة واحدة، وفاز العراق مرتين، وانتهت مباراتان بالتعادل.



