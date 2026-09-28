تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مرتقبة في غرب آسيا، إذ يلتقي السد القطري، بطل قطر، مع الهلال السعودي القوي. ويحمل الناديان مكانة قارية كبيرة، ما يجعل هذه المباراة في دور المجموعات واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة على أجندة كرة القدم.

تقدم مباريات السد والهلال باستمرار إيقاعًا سريعًا وأجواءً حماسية ومهارات من الطراز العالمي على أرض الملعب. ويتطلع المشجعون في أنحاء المنطقة إلى تأمين حضورهم لهذه المواجهة الكبيرة.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل المهمة التي تحتاج إليها لحجز مقعدك والاستمتاع بهذه المباراة القارية المثيرة مباشرة من داخل الملعب.

متى تنطلق مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة السد والهلال، لكن سيتم تأكيد تفاصيل موعد الانطلاق مع اقتراب موعد اللقاء.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر السد والهلال؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصات التذاكر الرئيسية والبوابات الخاصة بالنادي المضيف مثل Webook وBLU Store. ويمكن لعشاق كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام مباشرة من منافذ البيع الأساسية هذه بمجرد إتاحة الحصص.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. ويوفر السوق الثانوي للمشجعين بدائل لشراء التذاكر بعد نفاد الحصص الرسمية بالكامل.

كم تبلغ أسعار تذاكر السد والهلال؟

تبدأ أسعار الدخول العادية عبر القنوات الرسمية الأساسية من 30 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام، بينما ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ في الفئات القريبة من أرضية الملعب أو في أقسام كبار الزوار.

وعلى منصات السوق الثانوي مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر عادة من نحو 100 ريال سعودي بحسب اختيار المقعد والموقع ومستوى الطلب الجماهيري في الوقت الفعلي.

السد ضد الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة السد والهلال

فاز السد في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وجاءت هزيمته الوحيدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكانت بنتيجة 3-0 أمام استقلال في 14 سبتمبر. وفي انتصاراته الأربعة، سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف، من بينها فوز خارج أرضه على السيلية بنتيجة 3-6 وانتصار 2-6 على قطر SC. وكان مستواه المحلي قويًا، رغم أنه أظهر بعض الهشاشة الدفاعية في المباريات الغزيرة بالأهداف.

كما فاز الهلال في أربع من آخر خمس مباريات أيضًا، ولم يخسر سوى أمام نيوم SC في الدوري السعودي للمحترفين يوم 7 سبتمبر. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 على الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 15 سبتمبر. وخلال المباريات الخمس، سجل 11 هدفًا واستقبل أربعة أهداف، وكان انتصاره 6-0 على التعاون هو الأداء الأكثر قوة خلال تلك السلسلة.

السد والهلال: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 13 أبريل 2026، حين فاز السد خارج أرضه على الهلال بنتيجة 7-5 في مباراة غزيرة بالأهداف. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في دوري أبطال آسيا للنخبة، يتفوق الهلال بفارق 3-2 في عدد الانتصارات، رغم أن الفريقين سجلا معًا 28 هدفًا في تلك اللقاءات. ومن المواجهات السابقة أيضًا فوز الهلال 3-1 في أكتوبر 2025 وتعادله 1-1 على ملعب السد في نوفمبر 2024.



