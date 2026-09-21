تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مرتقبة في غرب آسيا، حين يلتقي السد القطري، بطل قطر، مع الهلال السعودي. ويحمل الناديان مكانة قارية كبيرة، ما يجعل هذه المواجهة في دور المجموعات واحدة من أكثر المباريات انتظارًا في أجندة كرة القدم.

وتقدم مباريات السد والهلال باستمرار إيقاعًا سريعًا، وأجواءً حماسية، ومهارات عالمية على أرض الملعب. ويتطلع المشجعون في مختلف أنحاء المنطقة إلى تأمين حضورهم لهذه المواجهة الكبيرة.

GOAL تقدم كل التفاصيل المهمة التي تحتاج إليها لحجز مقاعدك ومعايشة هذه المباراة القارية المثيرة مباشرة من داخل الملعب.

متى تنطلق مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة السد والهلال غير متاحة حاليًا، لكن سيتم تأكيد تفاصيل موعد انطلاق اللقاء مع اقتراب موعد المباراة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر السد والهلال؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصات التذاكر الرئيسية والبوابات الخاصة بالنادي المضيف مثل Webook وBLU Store. ويمكن لعشاق كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العامة مباشرة من منافذ البيع الأساسية هذه بمجرد طرح الحصص المتاحة.

وإذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. وتمنح هذه السوق الثانوية المشجعين خيارات بديلة لشراء التذاكر بعد نفاد الحصص الرسمية بالكامل.

كم تبلغ أسعار تذاكر السد والهلال؟

تبدأ أسعار الدخول العادية عبر القنوات الرسمية الأساسية من 30 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام، رغم أن فئات المقاعد المميزة القريبة من أرضية الملعب أو أقسام كبار الشخصيات تكون أعلى بكثير.

وعلى منصات السوق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر عادة من نحو 100 ريال سعودي بحسب اختيار المقعد، والموقع، وحجم الطلب الجماهيري في الوقت الفعلي.

السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة السد والهلال

فاز السد في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات، وجاءت خسارته الوحيدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكانت بنتيجة 3-0 أمام الاستقلال في 14 سبتمبر. وخلال انتصاراته الأربعة، سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف، بينها فوز خارج أرضه على السيلية بنتيجة 6-3 وانتصار على قطر SC بنتيجة 6-2. وكان مستواه المحلي قويًا، رغم أنه أظهر بعض الهشاشة الدفاعية في المباريات الغزيرة بالأهداف.

كما فاز الهلال في أربع من آخر خمس مباريات، ولم يخسر سوى أمام نيوم SC في الدوري السعودي للمحترفين يوم 7 سبتمبر. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 15 سبتمبر. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل 11 هدفًا واستقبل أربعة أهداف، وكان فوزه 6-0 على التعاون هو الأداء الأكثر قوة خلال تلك السلسلة.

السد والهلال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 13 أبريل 2026، حين فاز السد خارج أرضه على الهلال بنتيجة 7-5 في مباراة غزيرة بالأهداف. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في دوري أبطال آسيا للنخبة، يتفوق الهلال بثلاثة انتصارات مقابل فوزين، رغم أن الفريقين سجلا معًا 28 هدفًا في تلك اللقاءات. وشهدت مواجهات سابقة فوز الهلال 3-1 في أكتوبر 2025، وتعادلًا 1-1 على أرض السد في نوفمبر 2024.



