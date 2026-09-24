تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة لا تفوّت، إذ يلتقي السد القطري مع الأهلي السعودي على استاد جاسم بن حمد في الدوحة. ويدخل الناديان المباراة بسجل إقليمي كبير، مع قائمتين تعجان بالنجوم وطموحات قارية هائلة.

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متى تنطلق مباراة السد ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بهذه المباراة غير متاحة حاليًا. عُد لاحقًا مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 2 نوفمبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر السد ضد الأهلي السعودي؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات السد على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل أساسي عبر منصة التذاكر الرسمية الخاصة بنادي السد والشركاء المعتمدين للبيع الأولي في قطر. ويُنصح المشجعون أولًا بالبحث عن التذاكر المتاحة للدخول العام على المنصة الأساسية.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى البائع الرسمي الأولي، فإن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل Grintahub هي الخيار المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر السد ضد الأهلي السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئات المقاعد في الملعب، واختيار المدرج، وحجم الطلب على المباراة.

على منصة التذاكر الرسمية، تبدأ خيارات الدخول العادية عادة من نحو 20 ريالًا سعوديًا إلى 35 ريالًا سعوديًا لمناطق الجلوس العامة.

إذا نفدت الحصص الرسمية الأولية، فإن توفر التذاكر سيتوقف على القوائم المطروحة في السوق الثانوية. وعلى المنصات الثانوية مثل Grintahub، تبدأ خيارات التذاكر من نحو 50 ريالًا سعوديًا لتذاكر الدخول العام.

ولضمان الحصول على أرخص خيارات التذاكر، تحرك بسرعة عند فتح الحصص الرسمية أو استكشف المقاعد المتاحة في منصات إعادة البيع قبل تغير الأسعار.

السد ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة السد والأهلي

فاز السد في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها، وخسر مباراة واحدة، من دون أي تعادل خلال تلك السلسلة. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 3-0 أمام استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما كان قد تغلب قبل ذلك على السيلية 6-3 وعلى الغرافة 4-1 في دوري نجوم قطر. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل السد 16 هدفًا واستقبل 8 أهداف، بما يعكس فترة اتسمت بالنزعة الهجومية مع تذبذب دفاعي.

حقق الأهلي فوزين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات خاضها. وتغلب على الحزم 3-1 في الدوري السعودي للمحترفين قبل أن يخسر أمام ماميلودي صنداونز 2-1 في كأس القارات للأندية التابعة لـFIFA، وهي آخر نتيجة له. ويُظهر الفوز 5-0 على الرياض في وقت سابق من هذه السلسلة قدرته الهجومية، كما سجل 12 هدفًا في المباريات الخمس واستقبل 8 أهداف.

السد ضد الأهلي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في 4 نوفمبر 2025 ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، وفاز فيها الأهلي 2-1 على ملعب السد. وقبل ذلك، فاز الأهلي أيضًا 3-1 على ملعب السد في فبراير 2025 في البطولة نفسها. وعبر المباريات الخمس المباشرة بينهما في مجموعة البيانات، فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وفاز السد في مباراة واحدة، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.



