كيفية الحصول على تذاكر الإمارات ضد قطر: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تواجه الإمارات العربية المتحدة قطر في مواجهة قوية ضمن المجموعة الثانية من النسخة الـ27 لكأس الخليج العربي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 30 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المباراة البارزة في دور المجموعات بين اثنين من أبرز منتخبات المنطقة، في صراع على صدارة الترتيب.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل التي تحتاج إليها لحجز مقعدك في جدة. تعرّف على القنوات الرسمية لشراء التذاكر، وتوافرها في السوق الثانوية، وخيارات الأسعار، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

متى تنطلق مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية لمباراة الإمارات وقطر غير متاحة حالياً. عُد لاحقاً مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر المؤكدة.

كأس الخليج - الجولة 3 30 سبتمبر 2026 - 13:30

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة ضد قطر؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، التي تعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي في السعودية. وتُعد البوابة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub ستكون خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة ضد قطر؟

تبدأ أسعار التذاكر القياسية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تغيّر السعر النهائي بحسب موقع الجلوس والفئة والطلب في السوق لحظة بلحظة.

الإمارات ضد قطر في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الإمارات وقطر

حقق منتخب الإمارات انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه تعادلاً سلبياً 0-0 مع السعودية في كأس العرب FIFA، بينما كانت أثقل هزائمه في تلك السلسلة الخسارة 3-0 أمام المغرب. كما تغلب على الجزائر 1-1 في مجموع المباراتين، مع التفوق في التسجيل، وفاز على الكويت 3-1. وخلال خمس مباريات، سجل منتخب الإمارات ستة أهداف واستقبل خمسة.

أما نتائج قطر في آخر خمس مباريات فتعكس قصة أكثر صعوبة: تعادل واحد وثلاث هزائم، وكانت آخر مبارياته خسارة 3-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026. كما خسر 6-0 أمام كندا وتعادل 1-1 مع سويسرا في دور المجموعات. وسجل منتخب قطر هدفين واستقبل 11 هدفاً خلال تلك المباريات الخمس، رغم أن تعادله الودي 0-0 مع السلفادور منحه شباكاً نظيفة نادرة.

الإمارات ضد قطر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أحدث مواجهة بين المنتخبين جاءت في أكتوبر 2025، حين فازت قطر على الإمارات 2-1 في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم. وقبلها، حققت الإمارات فوزاً كبيراً 5-0 على قطر في البطولة نفسها في نوفمبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق كل منتخب انتصارين، فيما فصل بينهما تعادل واحد بنتيجة 1-1 في كأس الخليج 2024.



