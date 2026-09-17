كيفية الحصول على تذاكر الإمارات ضد اليمن: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه منتخب الإمارات العربية المتحدة نظيره اليمني في مواجهة مثيرة ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي الـ27 على استاد آل مكتوم في دبي يوم 24 سبتمبر 2026. وتشهد هذه المباراة المهمة في الجولة الافتتاحية تنافس المنتخبين الإقليميين على فرض الهيمنة مبكراً في سباق المجموعة.

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متى تنطلق مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة الإمارات واليمن غير متاحة حالياً. عُد مجدداً قبل انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 11:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة واليمن؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية WeBook، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي الـ27. وتمثل المنصة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة واليمن؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل استاد آل مكتوم.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب قسم الجلوس والفئة وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

الإمارات ضد اليمن في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الإمارات واليمن

حصد منتخب الإمارات سبع نقاط من آخر خمس مباريات، بعدما حقق انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 مع السعودية في كأس العرب FIFA، فيما جاءت خسارته الوحيدة في تلك السلسلة بنتيجة 3-0 أمام المغرب. وسجل الفريق خمسة أهداف واستقبل خمسة أخرى خلال تلك المباريات الخمس، كما أظهرت انتصاراته المتتالية على الجزائر والكويت قدرته على التألق تحت الضغط.

يدخل منتخب اليمن اللقاء وهو في حالة ممتازة، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات وتعادل في واحدة. وكان آخر نتائجه الفوز 2-0 على لبنان في تصفيات كأس آسيا، كما فرض هيمنته بشكل لافت في الأدوار السابقة، بفوزه على بروناي 9-0 وعلى بوتان 7-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل اليمن 18 هدفاً ولم يستقبل سوى هدف واحد، في سلسلة تضمنت ثلاث مباريات متتالية بشباك نظيفة.

الإمارات ضد اليمن: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في مارس 2024 ضمن تصفيات كأس العالم، حين فاز اليمن 1-0 على أرضه قبل أن يرد منتخب الإمارات بالفوز 2-1 في مباراة الإياب. وعلى امتداد المباريات الخمس كلها في هذه البيانات، فاز منتخب الإمارات أربع مرات مقابل انتصار واحد لليمن، مع تسجيل الإمارات 10 أهداف مقابل هدفين لليمن.