كيفية الحصول على تذاكر الاتحاد ضد شباب الأهلي دبي: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة خليجية من العيار الثقيل، إذ يستضيف عملاق السعودية الاتحاد نظيره شاباب الأهلي الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وسيبحث كريم بنزيما والاتحاد عن استغلال أفضلية الأرض وسط جماهيره المتحمسة في الجوهرة. ويدخل شاباب الأهلي هذه الجولة الثانية مصمماً على حصد نقاط مهمة خارج أرضه، مما يمهد الطريق لمشهد قاري مثير.

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متى تنطلق مباراة الاتحاد ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حالياً معلومات البث الرسمية الخاصة بهذه المباراة. عُد مجدداً قبل انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر الاتحاد ضد شباب الأهلي؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة الاستضافة Webook.com. ويمكن لمشجعي كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام عبر البوابة الرسمية بمجرد فتح باب البيع للجمهور.

وإذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. ويوفر السوق الثانوي خيارات للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد بعد نفاد التخصيصات الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد ضد شباب الأهلي؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالاً سعودياً، فيما تصل أسعار المقاعد الأعلى فئة والقريبة من أرضية الملعب إلى شرائح سعرية أعلى.

وفي الأسواق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 100 ريال سعودي، بحسب فئة المقعد والطلب في الوقت الفعلي.

الاتحاد ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الاتحاد ضد شباب الأهلي دبي

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً وتعادلاً واحداً في مبارياته الخمس الأخيرة، من دون أي خسارة. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 أمام الشمال في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما تعادل أيضاً 0-0 مع الفتح. وتشمل الانتصارات الثلاثة الفوز 2-1 على النصر والفوز خارج أرضه 3-1 على الفيصلي، مع تسجيل الفريق سبعة أهداف واستقبال ثلاثة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز شباب الأهلي دبي في ثلاث من آخر خمس مباريات، وتعادل في واحدة وخسر واحدة. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة. وتلقى خسارة 3-1 أمام الجزيرة خلال هذه السلسلة، لكن تحقيقه فوزين متتاليين قبل ذلك، من بينهما انتصار 2-0 على الظفرة، يُظهر أن الفريق قادر على تجميع نتائج إيجابية.

الاتحاد ضد شباب الأهلي دبي: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

اللقاء الوحيد المسجل بين الفريقين في هذه البيانات جاء في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 30 سبتمبر 2025، حين فاز شباب الأهلي دبي 1-0 خارج أرضه على الاتحاد. وتمنح هذه النتيجة نادي دبي الأفضلية في التاريخ القريب بين الطرفين، رغم أن محدودية العينة تجعل من الصعب قراءة المباراة المقبلة استناداً إلى سجل المواجهات المباشرة وحده.







