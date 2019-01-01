كيفن تراب يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

أزمة متوقعة في حراسة المرمى لدى النادي الفرنسي

اقترب الحارس الألماني كيفن تراب، من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تراب قضى الموسم الماضي معاراً من باريس إلى أينتراخت فرانكفورت، حيث تألق بشكل لافت مع الفريق الألماني.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورت" الألمانية، فإن فرانكفورت يسعى للاحتفاظ بخدمات اللاعب بشكل نهائي.

باريس يحاول إقناع تراب بالرحيل، نظراً للنقص الواضح بهذا المركز بعد رحيل المخضرم جيانلويجي بوفون.

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ومع ذلك يثق فرانكفورت في قدرته على إتمام الصفقة بـ10 مليون يورو، بعد التوصل لاتفاق على الشروط الشخصية مع تراب.

ومن المقرر أن تعني هذه الصفقة قيام باريس بالبحث عن حارس جديد، لمنافسة نجمه الأساسي ألفونس أريولا.