كيفن تراب: لست نادمًا على قراري ولهذا غادرت باريس

الحارس الألماني يكشف أسباب رحيله عن باريس سان جيرمان

للمرة الأولى .. كشف الحارس الألماني كيفن تراب، عن الأسباب التي دفعته لمغادرة ناديه السابق باريس سان جيرمان، ليعود مرة أخرى إلى بيته الأول آينتراخت فرانكفورت بعقد دائم قبل غلق الميركاتو الصيفي الأخير.

وكانت أغلب التقارير تتحدث عن تزايد فرص تراب في البقاء مع العملاق الباريسي هذا الموسم، خاصة بعد رحيل الإيطالي المخضرم جيجي بوفون، وذلك بالتزامن مع عودة الحارس الألماني إلى "حديقة الأمراء"، بعد انتهاء فترة إعارته لفرانكفورت.

لكن بشكل مفاجئ، أعلن النادي الباريسي عودة تراب إلى وطنه عبر بوابة نفس النادي الذي قضى معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يلحق به ألفونسو أريولا خارج عاصمة الضوء، بذهابه إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة، كجزء من صفقة انتقال كيلور نافاس إلى "البي إس جي".

وقال تراب في أحدث ظهور إعلامي "لقد قضيت الموسم الماضي مع فرانكفورت على سبيل الإعارة، وكنت قد أجريت مناقشات مع المدير الرياضي السابق أنتيرو هنريكي والمدرب توخيل، وكان من الواضح أنني سأعود".

وأضاف "في شهر يونيه عاد أيضًا ليوناردو إلى باريس ليحل محل هنريكي، وهنا تغيرت الرؤية، بعد جلوسي مع ليوناردو فهمت أنهم يبحثون عن حارس مرمى، لذلك كان الأمر يبدو واضحًا بالنسبة لي، وعلى الفور اتخذت قراري، وكان من الأفضل أن اتخذ قرار المغادرة".

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مع ذلك، أصر تراب على أنه لا يشعر بخيبة أمل لخروجه من جنة "حديقة الأمراء"، وفي هذا الصدد قال "لست حزينًا بانتهاء مغامرتي مع باريس، الآن أنا مع نادٍ لديه أهداف وطموحات كبيرة مثلي، وسنلعب في اليوربا ليج للمرة الثاني، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ النادي من قبل، لذا أنا سعيد كوني جزءًا من هذا التاريخ".