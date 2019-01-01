كيروش: نواجه الأرجنتين بهوية كولومبيا وباحترام كبير

تعرف على تصريحات كيروش في المؤتمر الصحفي لمباراة الأرجنتين في كوبا أمريكا

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، أنّ فريقه لن يدخر جهدًا في مواجهة منتخب الأرجنتين في الجولة الافتتاحية من كوبا أمريكا.

الأرجنتين تواجه كولومبيا في مباريات المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

وقال كيروش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سوف نواجه منتخب الأرجنتين بهوية كولومبيا وبحثًا عن تحقيق أول انتصار للفريق في كوبا أمريكا".

وتابع: "أعلم أنّ هذه البطولة ستشهد العديد من المفاجآت وكل لقاء قد يتصدر صفحات الجرائد ولذلك سوف نبذل قصارى جهدنا لأجل اللقاء".

المدرب البرتغالي أكد أنّه سوف يعتمد على أفضل 11 لاعب متاح للفوز على الأرجنتين مشيرًا إلى أنّه لا يهتم كثيرًا بالعناصر التي يعتمد عليها التانجو.

وأردف: "أنا متحمس للغاية أن أبدأ البطولة أمام الأرجنتين لأنه فريق قوي للغاية ويمتلك العديد من العناصر المميزة، سوف تكون مباراة رائعة للجمهور".

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هل يمكن لـ"ميسي ورفاقه " الوصول إلى منتخب أوروجواي - الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا ؟🤔 pic.twitter.com/Gvc6vZHvS3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

واختتم: "نمتلك فريقًا متماسكًا ومتحدًا وهناك 23 لاعبًا في القائمة على أتم استعددا لتقديم كل ما لديهم لأجل بلادهم وهناك مسؤولية كبيرة واقعة على عاتقنا. سوف نحاول اللعب بأفضل ما لدينا وباحترام للمنافس ونتمنى أن تخدمنا النتائج".

جدير بالذكر أنّ كولومبيا حققت البطولة مرة واحدة فقط في 2001 حينما نظمتها.