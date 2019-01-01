الانتقالات
كأس آسيا

كيروش: لسنا مرشحين للتويج بكأس آسيا ويجب اللعب بثقة أمام اليابان

التعليقات()
البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني
المدرب البرتغالي يتحدث عن مواجهة اليابان
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الإيراني، على أن فريقه ليس مرشحًا للتتويج ببطولة كأس أمم آسيا 2019، المقامة في الإمارات.

مدرب إيران كان قد خرج بتصريحات قبل انطلاق كأس آسيا، يؤكد خلالها على أن وصوله إلى قبل النهائي يعد هدف متواضع، نظرًا لاحتلال المركز الأول في التصنيف الآسيوي.

كيروش قال خلال تصريحات صحفية: "يجب على اللاعبين التصرف بطبيعتهم واللعب بثقة والتزام، فنحن نمتلك أسلحة نلعب بها".

المدرب البرتغالي تابع: "يجب أن ننتبه للمنتخب الياباني، ونحاول السيطرة على نقاط القوة فيه، حيث يمتلكون الكثير منها".

اختيارات المحررين

المنتخب الإيراني سيواجه نظيره الياباني مساء غدٍ الأثنين، في نصف نهائي كأس أمم آسيا، لتحديد أول المتأهلين للمباراة النهائية.

وحصل المنتخب الإيراني على كأس آسيا 3 مرات متتالية، حيث كانت آخرها 1976، حيث وصوله للمباراة النهائية هذه النسخة، هي الأولى له منذ آخر نسخة حصل على لقبها.

الموضوع التالي:
علي البليهي: الحديث عن تغيير المدرب لا يشغلنا
الموضوع التالي:
السالم: الجميع يتحمل مسؤولية تراجع الفيحاء وسبب الأزمة ذهني وليس فني
الموضوع التالي:
جوردي ألبا: كنا محظوظين بالفوز على جيرونا رغم المشاكل
الموضوع التالي:
رقم سلبي لقطبي لندن من 2005-06 في كأس الاتحاد الإنجليزي
الموضوع التالي:
مشاركة سيميدو أمام جيرونا تكلف برشلونة 5 ملايين يورو
إغلاق