كيروش: لا يهمني جمهور السنغال .. نحن نلعب ضد منتخب مصر!

رفض كارلوس كيروش؛ المدير الفني لمنتخب مصر، ما يتردد عن ذهاب الفراعنة للسنغال من أجل التعادل فقط والذي يعد كافيًا للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، مشددًا على ضرورة الفوز في لقاء الغد.

مصر تضع قدمًا في مونديال قطر:

الفراعنة حققوا الفوز قبل أيام أمام السنغال بهدف نظيف، على استاد القاهرة، في ذهاب المباراة النهائية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب غدًا الثلاثاء، في العاصمة السنغالية "داكار"، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

الفراعنة شاركوا في ثلاث نسخ سابقة من المونديال، كان آخرها في عام 2018، لكنهم يودعون من الدور الأول في كل مرة.

أما المنتخب السنغالي فشارك في نسختين فقط، آخرها عام 2018، وودع بالدور الأول أيضًا.

ماذا قال كيروش في المؤتمر الصحفي؟

قال كيروش، خلال المؤتمر الصحفي بحسب ما نقلت الصحافة المصرية: "لم نأتِ للتعادل، نريد تحقيق الفوز أمام السنغال إيابًا كما فعلناها ذهابًا، امتلاء المدرجات بالجماهير السنغالية أمر لا يهمني، نحن منتخب مصر، المنتخب صاحب السبعة ألقاب قارية، وهذا لم يأتِ من فراغ، نحن المنتخب الأقوى في القارة السمراء، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد الجماهير بالتأهل لكأس العالم".

وأضاف: "لا مشكلة في تأخر وصولنا للسنغال، حاولنا إنهاء الاستعدادات للمباراة في القاهرة، جاهزون للقاء، وطريقة لعبنا تتحدد وفقًا لرؤيتنا، وليس وفقًا للخصم، نحن لا يهمنا الخصم سواء كان السنغال أو الكاميرون أو ساحل العاج، نحن نلعب ضد منتخب مصر، سنلعب غدًا أمام أنفسنا، نريد أن نكون الأفضل في المباراة".

واختتم: "نلعب على أرض السنغال، لكن إذا شعرت أنني لست قادرًا على تحقيق الفوز في أي مباراة، فسأتقدم باستقالتي على الفور، الجميع يعلم أن مصر عندما تستحوذ على الكرة، فاللاعبون قادرون على خلق السحر داخل الملعب، نعم السحر وليس المعجزة، لأن المعجزات لله، ونحن لا نفوز بالسحر بل بمجهود اللاعبين، وكنت أتمنى أن يصعد طرفا نهائي كأس إفريقيا للمونديال، لكن يجب أن يصعد فريق واحد، وآمل أن يكون التأهل من نصيبنا".

صلاح يتعرض لمضايقات في السنغال:

فور وصول بعثة منتخب مصر لداكار، تعرضت لمضايقات وسب وقذف من قبل الجماهير السنغالية.

الجمهور السنغالي قام بسب عدد من اللاعبين، على رأسهم محمد صلاح، لكن قام البعض بالرد كالمهاجم مصطفى محمد، الذي رد على مشجعة قامت باستفزاز صلاح. (طالع التفاصيل)

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