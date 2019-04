كيتا يسجل الهدف الأسرع لليفربول في البريميرليج

دخل لاعب الوسط الغيني نابي كيتا، تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه، بعد التسجيل في شباك هيديرسفيلد تاون.

كيتا نجح في افتتاح التسجيل لصالح الريدز بعد مرور 15 ثانية فقط، من المباراة التي تجمع بين الفريقين بالجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

قطبا إسبانيا ومانشستر سيتي والأهلي.. أبرز من حسموا ألقاب الدوري في الأنفاس الأخيرة

ويعتبر بذلك هو الهدف هو الأسرع في تاريخ ليفربول طوال مشاركاته على مدار البطولة بالحقبة الجديدة.

15 - After just 15 seconds, Naby Keita's goal for is the quickest they have ever scored in a match. Lightning. #LIVHUD pic.twitter.com/ADQcCylQMu