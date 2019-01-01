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كأس رابطة الدوري الإنجليزي

شاهد| كيبا يشتبك مع ساري ويرفض استبداله!

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Getty Images
لقطة غريبة تجمع بين ساري وكيبا اريزابلاجا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية واقعة غريبة من نوعها، وذلك بعد أن رفض الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا استبداله بالحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.

وكان كيبا قد سقط على أرض الملعب متأثرًا بإصابة عضلية، ليستعد كاباييرو للدخول بدلًا منه، ثم أشار كيبا بأنه قادر على استكمال المباراة، ليصمم ساري على استبداله وسط رفض كيبا للخروج من الملعب.

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الأمر تطور بعد عصبية المدرب الإيطالي ودخوله في مشادة مع مساعده زولا وتلميحه بالخروج من أرضية الملعب.

في النهاية رفض كيبا الخروج من الملعب وأكمل المباراة حتى ركلات الترجيح، وسط غضب ساري ودهشة كاباييرو.

ويخوض ماوريسيو ساري موسمه الأول في قلعة ستامفورد بريدج بعد قدومه من نابولي لخلافة مواطنه أنتونيو كونتي، كذلك الأمر لكيبا الذي جاء من أتليتك بيلباو في ميركاتو الصيف الماضي في صفقة جعلته الحارس الأغلى في العالم.

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