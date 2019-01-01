شاهد| كيبا يشتبك مع ساري ويرفض استبداله!

لقطة غريبة تجمع بين ساري وكيبا اريزابلاجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

شهدت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية واقعة غريبة من نوعها، وذلك بعد أن رفض الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا استبداله بالحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.

وكان كيبا قد سقط على أرض الملعب متأثرًا بإصابة عضلية، ليستعد كاباييرو للدخول بدلًا منه، ثم أشار كيبا بأنه قادر على استكمال المباراة، ليصمم ساري على استبداله وسط رفض كيبا للخروج من الملعب.

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الأمر تطور بعد عصبية المدرب الإيطالي ودخوله في مشادة مع مساعده زولا وتلميحه بالخروج من أرضية الملعب.

😳 - Have you EVER seen anything like it!? Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 24, 2019

في النهاية رفض كيبا الخروج من الملعب وأكمل المباراة حتى ركلات الترجيح، وسط غضب ساري ودهشة كاباييرو.

ويخوض ماوريسيو ساري موسمه الأول في قلعة ستامفورد بريدج بعد قدومه من نابولي لخلافة مواطنه أنتونيو كونتي، كذلك الأمر لكيبا الذي جاء من أتليتك بيلباو في ميركاتو الصيف الماضي في صفقة جعلته الحارس الأغلى في العالم.