كيبا: واقعتي مع ساري علمتني الكثير

لقطة غريبة كانت في نهائي كأس كاراباو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد كيبا أريزبلاجا، حارس تشيلسي، للحديث من جديد عن واقعة اشتباكه مع مدربه ماوريتسيو ساري في نهائي كأس كاراباو فبراير الماضي، وكيف تعلم الكثير من هذا الموقف.

ورفض كيبا الخروج في الشوط الإضافي الثاني من عمر المباراة رغم طلب مدربه له، واستمر في أرضية الملعب وخاض ركلات الترجيح التي خسرها فريقه أمام مانشستر سيتي.

وقال كيبا مع "ديلي ميل": "تقبلت ما قاله المدرب وعقوبة النادي، ساندت كاباييرو والفريق كما يجب، ما فعلته كان بسبب حرارة الموقف والآن لا أشعر بالفخر حياله".

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وأضاف: "كانت لحظة صعبة تعلمت منها ولا زلت أتعلم، حان الوقت للتطلع للأمام، أنا قلت إنني آسف، كلنا نرتكب الأخطاء، عندما شاهدت الأمر بعدها أدركت أنني كنت أتصرف وكأنني في فقاعة".

وواصل الإسباني: "عندما وصلت المنزل شاهدت الفيديو ورأيته من منظور مختلف وحينها أدركت ما حدث وخطأي، الآن الهدف هو الفوز بالدوري الأوروبي وتحقيق المركز الرابع، تلك أهداف جيدة للموسم الأول".

وتعادل تشيلسي مع إينتراخت فرانكفورت 1-1 ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي الخميس الماضي على ملعب الفريق الألماني.