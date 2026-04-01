كوينتين تيمبر يدلي بتصريح صادق حول مستوى فينورد

تمكن كوينتين تيمبر من التكيف بسرعة مع أولمبيك مرسيليا بعد رحيله عن فينورد. ويقول لاعب خط الوسط إنه يشعر بأنه في أفضل حالاته على الإطلاق، ولا يشك في فرصته في المشاركة في كأس العالم، كما أوضح في حوار مع صحيفة «ألجيمين داجبلاد».

"إنها خطوة كبيرة للأمام"، يقول تيمبر عن انتقاله إلى فرنسا. "غالبًا ما يُقال عن كرة القدم الفرنسية إنها منافسة قوية جدًا من الناحية البدنية، ولكن مستوى اللعب فيها جيد جدًا أيضًا."

يلاحظ لاعب المنتخب الهولندي الفرق في المستوى يومياً. "إذا نظرت فقط إلى التدريبات وكيف يسدد ماسون غرينوود وبيير-إيميريك أوباميانغ على المرمى. هذه هي الجودة، وتريد أن تكون جزءاً منها كلاعب زميل."

يشعر تيمبر أنه يتطور منذ وصوله إلى مرسيليا. "بالتأكيد. لقد لعبت كل المباريات منذ انتقالي إلى أولمبيك. تعلمت الكثير من مباراة باريس سان جيرمان وحدها."

"في فرنسا، يتعاملون مع الأمور بجدية. في هولندا، نكون أحيانًا ساذجين، بل في كثير من الأحيان." وفقًا لتيمبر، فإن الوتيرة والضغط أعلى بكثير. "هناك وقت أقل مع الكرة، وإلا سيكون هناك شخص ما خلفك."

مع اقتراب كأس العالم، يعبّر لاعب الوسط بوضوح عن طموحاته. "على الإطلاق. أنا مقتنع بأنني سأشارك في كأس العالم هذا الصيف." وهو واثق من مكانته في المنتخب الهولندي. "المدرب يعرف ما يمكنه الاعتماد عليّ."

أخيرًا، ينظر تيمبر إلى المستقبل بشكل أساسي ويترك رحيله عن فينورد وراءه. "لا أتابع الدوري الهولندي كثيرًا بعد الآن، يجب أن أكون صادقًا."