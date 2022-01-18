كويلار لزوجته: أحبك ... وزميله في الهلال: مسيطرة

عبر جوستافو كويلار نجم وسط الهلال عن حبه لزوجته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ولم يُفوت زميله حبيب الوطيان ذلك دون ترك تعليق طريف أثار إعجاب المتابعين.

كويلار بدأ مسيرته مع القميص الأزرق قادمًا من فلامنجو البرازيلي صيف 2019، وقد تُوج مع الفريق بدوري أبطال آسيا 2021 والدوري السعودي مرتين، وقد خاض هذا الموسم 13 مباراة مع الفريق.

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الوطيان من جانبه ارتدى قميص الزعيم صيف 2020 قادمًا من الفتح، لكنه لم يلعب سوى 9 مباريات مع الفريق، ورغم ظهوره بمستوى طيب للغاية إلا أن وجود المخضرم عبد الله المعيوف أبقاه على مقاعد البدلاء.

كويلار كتب لزوجته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "أحبك"، وقد رد عليه زميله السعودي بقوله "مسيطرة يا جوستافو"، في إشارة للأغنية المصرية التي أصبحت "تريندًا" في الأسابيع الأخيرة.

مشجعو الهلال أبدوا إعجابهم بالتعليق وطرافته، فيما أضاف النجم بافيتمبي جوميس تعليقًا آخر هنا خلاله كويلار بعلاقته الجميلة مع زوجته.

يُشار إلى أن الهلال يستعد لمواجهة الباطن في الدوري السعودي يوم الجمعة القادم، ومن ثم ستبدأ فترة التوقف الدولي وبعدها سيطير الفريق إلى الإمارات لخوض غمار كأس العالم للأندية.