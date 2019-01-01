كويلار: لا أحب الخسارة وعلينا التركيز في المباريات القادمة

لاعب وسط الهلال يتحدث عن الهزيمة في ديربي الرياض

أكد الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط فريق نادي الهلال، على أن ما حدث خلال مباراة فريقه أمام النصر، هو جزء من كرة القدم، وأن هناك الكثير من الدروس المستفادة من الهزيمة.

النصر حول تأخره بهدف نظيف، إلى فوز بهدفين مقابل هدف على الهلال، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

كويلار قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "المباراة كانت بين فريقين رائعين، وعلينا التركيز في المباراة القادمة".

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لاعب وسط الهلال تابع: "ارتكبنا بعض الأخطاء، وعلينا تدارك الأمور والتركيز خلال الفترة القادمة، من أجل استعادة نغمة الانتصارات".

واختتم كويلار تصريحاته قائلًا: "لا أحب الخسارة بشكل شخصي، وعلينا أن نكون أفضل الفترة القادمة".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي، بالرغم من الخسارة أمام النصر الذي احتل المركز الخامس بعد الانتصار.