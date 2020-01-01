كويلار: السعودية تواجه كورونا بقرارات حازمة

كويلار يشيد بمجهودات الحكومة السعودية، ويؤكد على أنه يتمنى العودة للمنتخب الكواومبي.

أكد الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط فريق نادي الهلال، على أن الحكومة السعودية، تتعامل بحذر شديد مع أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيدًا بالمجهودات التي تبذلها من أجل الحد من انتشاره.

الحكومة السعودية اتخذت إجراءات حازمة، من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث طبقت حظر التجول الكامل بالشوارع، بالإضافة إلى إغلاق الأسواق التجارية.

كويلار قال خلال تصريحات لإذاعة "كاراكول" الكولومبية اليوم السبت: "القرارات بالسعودية جاءت سريعة وحازمة، ولا يخرج أحد إلى الشارع إلى نادرًا، ونخوض تدريباتنا في منازلنا".

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اللاعب الكولومبي تابع: "اندهشت من قوة الدوري السعودي بعد وصولي، نظرًا لوجود عددًا كبيرًا من المحترفين الكبار، ولذلك تمتاز البطولة بالمستوى التنافسي المرتفع".

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لاعب وسط الهلال أردف: "أحلم باللعب في صفوف منتخب كولومبيا الفترة القادمة، وسأبذل قصارى جهدي من أجل العودة مجددًا لصفوفه".

وانضم كويلار لصفوف الهلال خلال شهر يناير الماضي، واستطاع أن يحقق بطولة دوري أبطال آسيا معه، وشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي احتل فيها الزعيم المركز الرابع.