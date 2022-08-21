كوندي يُشعل أزمة في برشلونة .. والنادي يُطمئنه

برشلونة لا يزال يواجه صعوبة في تسجيل جول كوندي ضمن قائمة الفريق

أفادت تقارير إسبانية أن جول كوندي يشعر بالغضب بسبب عدم تسجيله حتى الآن، حيث يرغب المدافع الفرنسي اللعب بقميص برشلونة في أقرب وقت.

كوندي يأمل في الظهور مع الفريق خلال الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني عندما يستضيف برشلونة نادي ريال بلد الوليد على ملعب كامب نو.

المدافع الشاب يغيب عن الفريق، حيث لم يسجل في قائمة لاعبي برشلونة بسبب سقف الرواتب، والمشاكل الإفتصادية التى يعانى منها النادي، ولحل تلك الأزمات يرغب البرسا في بيع ممفيس ديباي وبيير إيمريك أوباميانج من أجل تسجيل المدافع الفرنسي الدولي.

برشلونة يُطمئن جول كوندي على مستقبله مع الفريق

وأشار تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن طاقم التدريب والإدارة الرياضية تتفهم غضب اللاعب حيث طمأنه النادي بأنه لن تكون هناك مشكلة يوم الأحد المقبل وأنهم حددوا إجراءات اقتصادية معينة حتى يتمكن النادي من تسجيله.

الاعب البالغ من العمر 23 عامًا كان يأمل التواجد مع الفريق في قائمة مباراة ريال سوسيداد، لكن يبدو أن الأمر لم يتم، لكنه قد يكون متواجد في قائمة مباراة ريال بلد الوليد.

الجدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة ريال سوسيداد اليوم في الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني، على ملعب أنويتا.