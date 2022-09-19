كوندي يحسم الجدل بشأن تقاضي راتبه في برشلونة

رد جول كوندي نجم برشلونة على أنباء عدم حصول لاعبي الفريق الكتالوني على رواتبهم بسبب الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها النادي مؤخرًا.
البرسا كان قد أعلن عن تعاقده مع جول كوندي في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية قادمًا من إشبيلية، في صفقة كلفت خزائن النادي 50 مليون يورو.
كتيبة تشافي هيرنانديز تسير على خُطى ثابتة هذا الموسم، حيث خاضت ست مباريات في الدوري الإسباني نجحت من خلالهم في الفوز بخمس مباريات، بينما سقطت في فخ التعادل بمباراة.
كوندي يرد على أحد متابعيه بشأن حصوله على راتبه!
وكتب أحد المتابعين لكوندي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لم تحصل على راتبك حتى الآن؟".
ليرد المدافع الفرنسي قائلًا "حصلت على الراتب كاملًا.. شكرًا لاهتمامك".
Salary has been paid in full, thanks for your concern my G https://t.co/kFouVHDYZ2— Jules Kounde (@jkeey4) September 19, 2022
برشلونة يستعد لمواجهة نظيره فريق ريال مايوركا يوم 1 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
الجدير بالذكر أن برشلونة يقع في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر جدول ترتيب المسابقة.
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