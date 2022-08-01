كوندي عن عرض تشيلسي: لم أفكر مرتين لاختيار برشلونة

لماذا فضل جول كوندي الإنضمام إلى برشلونة على حساب تشيلسي؟

وقع جول كوندي مدافع برشلونة الجديد على عقود انضمامه إلى النادي الكتالوني لمدة خمس سنوات مقبلة، قادمًا من نادي إشبيلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

الفرنسي الدولي ظهر اليوم الإثنين أمام وسائل الإعلام لتقديمه رفقة جوان لابورتا رئيس برشلونة.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا انتقل إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو.

كوندي: اللعب في الدوري الإسباني سيساعدني وأريد التحدث بالكتالونية

وقال كوندي في مؤتمر تقديمه عن المنافسة في الحصول على مكان أساسي في دفاع برشلونة: "إنه تحدٍ، المنافسة جيدة للجميع والمدرب من سيقرر، لست قلقًا يجب أن أتطور ومازلت صغيرًا وأستطيع مساعدة الفريق في جميع الأوقات، وتأدية ما سيطلبه مني تشافي، وأتطلع إلى ذلك".

وأضاف: "اللعب في الدوري الإسباني سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لي لكن علي أن أتكيف مع أسلوب برشلونة".

وتابع الفرنسي متحدثًا عن عرض تشيلسي وانتقاله إلى برشلونة: "صحيح أنه كان لدي عرض آخر، لكن كان لدي الأمل في أن يتمكن برشلونة من التوصل إلى اتفاق مع إشبيلية، عندما شعرت أن هذا ممكن اخترت برشلونة لأنني كنت واضحًا جدًا بشأن المكان الذي أريد أن أذهب إليه".

وواصل: "هو نادٍ طموح وأنا أحب الليجا لم أفكر كثيرًا لأنني أردت الوصول إلى هنا".

وأكمل: "لقد تحدثت مع تشافي كانت المحادثات سلسة شعرت بتعاطفه لقد أرادني حقًا، وهذا أمر مهم بالنسبة لي طلب ​​مني أن أفعل ما فعلته في إشبيلية، الحصول على الكرة واللعب بعدوانية".

وقال كوندي عن استقباله في برشلونة: "تلقيت الكثير من الحب من الرئيس ومن الجميع، بما في ذلك الجماهير أنا سعيد وفخور".

وأتم المدافع الجديد في كتيبة تشافي: "أنا سعيد جدًا وفخور بالقدوم إلى هذا النادي ممتن جدًا لرئيس النادي وللمشجعين لقد أظهروا لي الكثير من المودة، لا بد لي من التدريب الجاد والفوز، سأحاول التحدث في غضون أشهر قليلة باللغة الكتالونية".