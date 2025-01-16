طلب خاص إلى أديداس .. كوندي يسخر من هدفه الملغي في خماسية برشلونة على بيتيس

الهدف الملغى لم يؤثر في فوز البارسا الساحق في كأس الملك

سخر جولي كوندي مدافع برشلونة من هدفه الملغي خلال مواجهة فريقه مع ريال بيتيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا مساء أمس الأربعاء.

البارسا سحق ضيفه في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي 5-1 وقد كانت النتيجة أن تصل إلى 7-1 لولا إلغاء الحكم لهدفين لكل من كوندي ولامين يامال.

وأثار هدف كوندي جدلًا كبيرًا كون التسلل جاء بفارق بسيط جدًا بينه وبين مدافعي بيتيس، وقد شارك اللاعب في هذا الجدل بالسخرية من هدفه، حيث أشار إلى شركة أديداس المصنعة للحذاء وكتب عبر إنستجرام "ربما نحتاج إلى تغيير شكل الحذاء".

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المدافع صاحب الـ26 عامًا لم يُسجل هذا الموسم سوى هدفين مع برشلونة خلال 29 مباراة، لكنه في المقابل يمتلك 7 تمريرات حاسمة.

برشلونة عاش أسبوعًا رائعًا، بدأه بالفوز على ريال مدريد 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة ومن ثم ختمه بالخماسية الأخرى في مرمى بيتيس.