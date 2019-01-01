كونتي يشيد بيوفنتوس ويهاجم جمهوره بسبب الجهل

ديربي إيطاليا أول لكونتي كإنتيريستا

تويتر هيثم محمد

أشاد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، بخصمه المقبل يوفنتوس، وقال إن الأخير أصبح مثالاً يحتذى به بعد ما وصل إليه في السنوات الأخيرة، ولكن هاجم جماهير البيانكونيري على إثر أزمة سحب تكريمه.

كونتي سيخوض ديربي إيطاليا الأول له على جانب إنتر بشكل رسمي بعد ماضيه مع يوفنتوس، بالإضافة للقاء الودي بين الفريقين الصيف الماضي.

وقال كونتي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "أنتظر لقاء كبير بين فريقين هما الأفضل حتى الآن، ولكن نحن فقط في الأسبوع السابع للمسابقة، الفوارق ستتضح، ولكن ليس الآن".

وأضاف: "هي مباراة مهمة لنا لإثبات قيمتنا ومدى تطورنا، ستكون خطوة مهمة لنا للأمام كما كان لقاء برشلونة، لا يجب أن ننسى أن إنتر تخلى عن لاعبين كانو أعمدة رئيسية والآن الاعتماد على لاعبين بخبرات أقل".

وواصل كونتي: "يوفنتوس الذي سنقابله فريق قدم أشياء عظيمة في إيطاليا بالسنوات الأخيرة، وأيضاً في أوروبا، عمل كبير يجب الإشادة به وهم مثال يحتذى به".

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وعن لقاء برشلونة: "الأفضل فاز، هذا هو رأيي دائماً، أن من يفوز يستحق الأمر، وذلك لأن الفريق الفائز يقدم ما هو أفضل، يجب أن نحلل فيما أخطأنا وما افتقدناه وتحسينه، برشلونة استحق الانتصار بعيداً عن بعض اللقطات".

وحول حالة روميلو لوكاكو: "إذا أعطاني الضمانات حول سلامته بالتدريبات الأخيرة سيشارك، إذا لم يحدث ذلك سنعتمد على آخرين".

وعلق كونتي على مطالب جمهور يوفنتوس بسحب تكريمه من ملعب الفريق: "أنا حزين بسبب رفض أنييلي للأمر لأنه أعطى الفرصة للتركيز على ذلك الجهل من الأساس، وكما قلت لكم بالماضي، أنتم، الإعلام، جزء من شر ذلك الأمر".