كونتي يكشف خطته لسد الفجوة الهائلة مع يوفنتوس

في حديثه الأول مع وسائل الإعلام

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر



أعطى المدرب التكتيكي أنطونيو كونتي، ومضات أمل وطاقة إيجابية لمشجعي ناديه الجديد الإنتر، بوعود تفوح منها رائحة "الجرينتا"، لعودة زمن أفاعي "جوسيبي مياتز" الجميل.

وفي مؤتمر تقديمه للصحفيين كمدير فني للإنتر، قال مدرب تشيلسي الأسبق "توقيعي للإنتر تم بسهولة لأن نتقاسم نفس الرؤية. نتشارك نفس الطموح والرغبة لبناء شيء مهم، وفي نفس الوقت نعلم جيدًا أن الأمر يحتاج تكبد رحلة شاقة وطويلة".

وتابع حديثه عن عدو الأمس وعشق اليوم "إنه نادٍ ذو تقاليد عريقة، أحد أهم التواريخ في العالم، لذا موافقتي تمت بكل سهولة، أود القول بأنني كشخص لا أضع حدودًا (للأهداف والطموحات) ولا أريد من الآخرين ذلك، هذا يخلق جو صحي للجميع".

وعن الفارق الكبير بين ناديه السابق يوفنتوس والإنتر، قال "ليس سرًا أن هناك فجوة هائلة بين الإنتر واليوفي في الوقت الراهن، بينما أظهر نابولي أنه ثابتًا نوعًا ما، لذا ينبغي علينا سد هذه الفجوة، وذلك بالطموح وتقديم أفضل ما لدينا، لننهي الموسم دون تأنيب ضمير أو ندم".

وفي رده على كلمات المدير الرياضي بيبي ماروتا، الذي راهن على عودة الألقاب إلى خزائن "جوسيبي مياتزا" بعد سنوات الجفاف الأخيرة، قال المدرب الفائز بالدوري الإيطالي 3 مرات متتالية من قبل "أشكر ماروتا على ذلك، وأثق تمامًا أن هذا الفريق لديه الأسس السليمة لبناء شيء خاص".

"البرازيل تشكل خطرًا رغم غياب نيمار وأيضًا وصلوا للنهائي بشباك نظيفة، أعتقد أن هذا وقت مثالي لنظهر قوتنا"



جاريكا مدرب بيرو قبل مواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 🗣️ pic.twitter.com/ysbYKKDm3P — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

وأضاف "بالنسبة لي، لن أبخل على اللاعبين بدعمي كما فعلت من قبل مع فرقي السابقة، دائمًا أشعر بالمسؤولية على كتفي تجاه من اختاروني والنادي والمشجعين. لذا يُمكنني القول بأنني على أتم الاستعداد لتحمل المسؤولية مع اللاعبين".

وختم حديثه في هذه الجزئية "صحيح نحن في فصل الصيف، حيث الحديث عن سوق الانتقالات، لكن علينا التحدث أقل والعمل بجدية أكبر، ينبغي علينا أن نكون أكثر شراسة لنُحقق أهدافنا مع الحفاظ على الاستقرار والعمل بتضحية من أجل الفريق. إذا كنا نريد الموسم الجديد كأبطال، فيجب أن يكون لدينا تلك الخصائص، وقبل أي شيء، علينا أن نغادر الملعب مع نهاية كل أسبوع بقمصان غارقة في العرق".