كونتي يكشف .. أين سانشيز من تشكيلة إنتر الأساسية؟

كونتي يُجيب على السؤال بدون مراوغة

كشف المدير الفني لإنتر أنطونيو كونتي، بكل وضوح وشفافية عن سبب جلوس الوافد الجديد من مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز على مقاعد البدلاء، منذ قدومه من "مسرح الأحلام" قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وعلى النقيض من الصورة البراقة التي يظهر عليه زميله السابق والحالي روميلو لوكاكو، بتوقيعه على 3 أهداف في أول 4 مباريات بقميص الأفاعي على مستوى جنة كرة القدم، ما زال الهداف التاريخي لمنتخب تشيلي، يبحث عن مكانه في تشكيلة كونتي الأساسية.

وعن سبب عدم الدفع بأليكسيس سانشيز في التشكيلة الأساسية حتى الآن، قال مدرب تشيلسي الأسبق في حديثه مع الصحفيين قبل صدام لاتسيو المقرر له غدًا الأربعاء في الجولة الخامسة للدوري الإيطالي "عندما أرى اللاعب جاهزًا سنعتمد عليه في التشكيلة الأساسية".

وأضاف "دائمًا أعمل لصالح فريق إنتر وليس للأفراد، لوكاكو؟ أعتقد أنني تحدثت كثيرًا عنه، ويبدو لي أنه ليس من الضروري تكرار ما قلته من قبل".

وختم حديثه "عندما تبدأ مشروعًا جدًا، فالأمل يكون الحفاظ عليه وقتًا طويلاً، وبقائي مع النادي يعني استيعاب أفكاري، ودائمًا أقول أنه من الأفضل بالنسبة للمدرب هو البقاء مع النادي فترة طويلة، وبالنسبة لي، لم أحصل على فرصة البقاء في منصبي أكثر من 3 مرات، والتغيير في كل مرة يعني البدء من نقطة الصفر، وهذا ليس بالأمر السهل".

التشكيل الأفضل لعام 2019. 📝



برأيك من اللاعب الذي لا يستحق التواجد في هذا التشكيل؟ 🤔 pic.twitter.com/AHIU8GTZ5k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2019

الجدير بالذكر أن إنتر سيخوض مباراة الغد وهو في صدارة السيري آ، بالعلامة الكاملة في أول 4 أسابيع، فارق نقطتين عن حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة يوفنتوس، فيما يقبع الفريق العاصمي في المرتبة الخامسة بسبع نقاط.