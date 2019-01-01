كونتي يعترف برفضه تدريب ريال مدريد وباريس

عروض مغرية رفضها الإيطالي قبل القدوم لإنتر

اعترف أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، برفضه العديد من العروض المغرية قبل الانتقال لتدريب الفريق الإيطالي.

كونتي تولى تدريب النيراتزوري الصيف الماضي، بعد سلسلة طويلة من الجدل حول مستقبله.

أهم الأندية التي ارتبط كونتي بتدريبها كان ريال مدريد، بالإضافة لنظيره الفرنسي باريس سان جيرمان.

المدرب الإيطالي سؤل عن صحة هذه العروض وقال لصحيفة "ليكيب":"لم يكن الوقت المناسب لعودتي للتدريب".

كلوب يعلق على مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

ميسي يكشف دور رونالدينيو وخطة جوارديولا المفاجئة لريال مدريد

ويأتي ذلك ليؤكد كل ما أشيع الموسم الماضي، حول اهتمام ريال بالحصول على خدماته، ورغبة باريس في الاستعانة به قبل تعيين توماس توخيل.

ويقدم كونتي نتائج طيبة مع إنتر هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر.