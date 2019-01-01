كونتي يريد موزيس في إنتر

بعد اقترابه من إنتر.. أنطونيو كونتي يريد اكتشافه في تشيلسي فيكتور موزيس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي يريد التعاقد مع فيكتور موزيس، وذلك بعد اقترابه من التعاقد مع إنتر كمدرب خلفًا لسباليتي.

وكانت الصحف الإيطالية قد أشارت إلى أن كونتي قد أتم اتفاقه على كافة الشروط والتفاصيل مع إدارة النيراتزوري في الأيام القليلة الماضية.

وحسب المصادر أيضًا فإن إدارة إنتر تنتظر مباراة إيمبولي الأخيرة في الدوري هذا الموسم الأحد القادم حتى تعلن رسميًا عن إقالة سباليتي والتعاقد مع كونتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ مايو ٢٠١٩

ومن أجل تدعيم الفريق، طالب كونتي إدارة إنتر بالتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور موزيس كأولى تعاقدات الفريق في الميركاتو.

وكان كونتي قد اعتمد على موزيس في مركز الظهير الأيمن المتقدم عندما اجتمع الثنائي في تشيلسي، ويبدو أنه يريد تكرار التجربة في إنتر.

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يذكر أن أنطونيو كونتي كان قد أقيل من تدريب تشيلسي بعد نهاية الموسم الماضي، وظل موسمًا كاملًا بدون عمل.