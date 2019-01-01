كونتي يحقق رقمًا تاريخيًا بانتصار إنتر على بريشيا

إنتر يسجل في أول 13 مباراة متتالية في الموسم لأول مرة في تاريخه مع أنطونيو كونتي

نجح أنطونيو كونتي في الوصول إلى رقم تاريخي جديد وذلك بعدما بات أول مدرب في تاريخ إنتر يقود الفريق إلى التسجيل في أول 13 مباراة متتالية من الموسم في مختلف المسابقات.

وحقق إنتر فوزًا صعبًا خارج أرضه على مضيفه بريشيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز نجح النيراتزوري في تصحيح أوضاعه عقب التعادل الأخير على أرضه أمام بارما في الجولة الماضية والذي منعه من استغلال تعثر يوفنتوس واعتلاء الصدارة، تلك التي حصل عليها اليوم ولكن مؤقتًا، في انتظار مواجهة يوفنتوس وجنوى غدًا.

وبالتسجيل في المباراة العاشرة في الدوري الإيطالي على التوالي، وفي مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثة التي خاضها الفريق، يكون إنتر قد وصل إلى التسجيل في أول 13 مباراة متتالية من الموسم الجديد لأول مرة في تاريخه.

ويسعى كونتي لتحطيم المزيد من الأرقام مع إنتر، وذلك من خلال المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم والسعي إلى كسر هيمنة يوفنتوس على المشهد المحلي في إيطاليا.

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يذكر أن إنتر قد فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في واحدة خلال المباريات العشرة الأولى من منافسات السيري آ هذا الموسم، ليحقق 25 نقطة حتى الآن يتصدر بهم الترتيب مؤقتًا.