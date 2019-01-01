كونتي يجتمع بإدارة إنتر وفيدال على رأس طلباته

أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر يبحث صفقات يناير مع إدارة الفريق.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اجتماع المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر بإدارة النادي عقب التعادل مع بارما لبحث صفقات فترة الانتقالات الشتوية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن المدرب مصر على ضم اللاعب أرتورو فيدال من صفوف برشلونة.

وأكدت صحيفة أن اسم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط ملعب برشلونة أيضًا قد أصبح خارج اهتمامات كونتي وإدارة النادي في الوقت الحالي بشكل تام.

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ووضع كونتي اللاعب الصربي نمانيا ماتيتش كخيارًا ثانيًا خلف فيدال في حال فشل بالحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

ويفضل المدرب الإيطالي تواجد ماتيتش كخيارًا ثانيًا نظرًا لسابقة عمله معه في تشيلسي قبل أن يرحل لمانشستر يونايتد قبل أعوام قليلة.

جدير بالذكر أن فيدال كان قد أكد في تصريحات صحفية عن انزعاجه بسبب عدم مشاركته مع برشلونة في اللقاء الأخير أمام سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا.