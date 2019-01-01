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كونتي يبتعد خطوة عن إنتر ويقتربها من روما

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Getty Images
كونتي يقترب من روما بعد مطالبة توتي وماروتا يفشل في جلبه إلى إنتر ميلان

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بات يقترب يومًا عن يوم من تدريب روما.

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وكان أنطونيو كونتي قد تم ترشيحه لقيادة كلًا من يوفنتوس وميلان وإنتر وروما مع بداية الموسم المقبل.

وفي الآونة الأخيرة، تراجعت أسهم الأندية الثلاثة الأولى وبدا روما هو المرشح الأبرز لأن يكون وجهة كونتي المقبلة.

وقال كالتشيو ميركاتو إن كونتي لم يتفق مع إنتر ميلان حول التفاصيل الخاصة بالعقد بينهما وأصبح بعيدًا عن النيراتزوري.

وأضاف أن فرانشيسكو توتي تواصل مع جيمس بالوتا مالك نادي روما وأقنعه بأن كونتي هو رجل المرحلة المقبلة.

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يذكر أن أنطونيو كونتي كان قد فاز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس لثلاثة أعوام متتالية بداية من 2012.

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