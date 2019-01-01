كونتي: نحن في الصدارة وأشكر اللاعبين على الروح

ماذا قال أنطونيو كونتي شعقب انتصار إنتر على بريشيا

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن الفوز خارج القواعد على بريشيا كان بفضل العمل الجاد، مؤكدًا ضرورة الاستمرار فيه من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب.

وحقق إنتر فوزًا صعبًا خارج أرضه على مضيفه بريشيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز نجح النيراتزوري في تصحيح أوضاعه عقب التعادل الأخير على أرضه أمام بارما في الجولة الماضية والذي منعه من استغلال تعثر يوفنتوس واعتلاء الصدارة، تلك التي حصل عليها اليوم ولكن مؤقتًا، في انتظار مواجهة يوفنتوس وجنوى غدًا.

وعب المباراة قال أنطونيو كونتي إن الفريق يلعب كوحدة واحدة رغم الصعوبات التي تواجهه ويلعب بشكل مميز مقارنة بعدد المباريات التي يلعبها في غضون أيام قليلة وبدون فترات راحة مناسبة.

وأضاف: "هذه هي المباراة الثالثة التي نلعبها في غضون 8 أيام فقط، أي مردود يحدث خلال ذلك وأمام هذا الضغط سيكون مرضيًا بالنسبة لي ويجب أن أشكر اللاعبين على تحملهم لذلك

وتابع: "يصبح من الصعب الحديث عن الأداء لأننا نلعب بنفس اللاعبين، لقد ناضلوا بشكل كبير حتى تمر هذه الفترة بهذا الشكل ويستحقون مني الشكر والتقدير"

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يذكر أن إنتر قد فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في واحدة خلال المباريات العشرة الأولى من منافسات السيري آ هذا الموسم، ليحقق 25 نقطة حتى الآن يتصدر بهم الترتيب مؤقتًا.