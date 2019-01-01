مدافع إنتر يشبه كونتي بميسي

مقارنة عادلة؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد أليساندرو باستوني، مدافع إنتر الشاب، بمدربه أنطونيو كونتي وقال إن الأخير في نظره مثل ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

باستوني عاد لصفوف إنتر هذا الصيف قادماً من بارما الذي لعب معه معاراً الموسم الماضي، وكان إنتر قد اشتراه قبل موسمين من أتالانتا.

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وقال باستوني مع "لاجازيتا": "الجميع كان يتحدث عن روعة كونتي، ولكن عندما تعمل معه تدرك مدى عظمته، دائماً يريد الهجوم".

وأضاف: "هو مدرب وشخص رائع، بالنسبة لي هو ميسي عالم التدريب، هو يذبحنا في التدريبات، ولكن ذلك لرفع مستوانا".

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وعن التدرب مع نجوم إنتر: "لوكاكو قوي للغاية، ولكن الجانب الإيجابي أن بعد مراقبته في التدريبات مواجهة أي مهاجم آخر تصبح سهلة".

يذكر أن إنتر افتتح موسمه بانتصارين على ليتشي ثم كالياري في الدوري الإيطالي.