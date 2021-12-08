كونتي مذعور من كورونا: لدينا عائلات نريد الحفاظ عليها!

اعترف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي بتفشي فيروس كورونا بين لاعبي فريقه، وأن الأمر يمثل "أزمة حقيقة".

وتعطلت استعدادات توتنهام لمواجهة رين مساء الخميس في الجولة السادسة من دوري المؤتمر الأوروبي، بعد إصابة ثمانية لاعبين إلى جانب خمس من أفراد الطاقم بفيروس كورونا.

وحسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذا كان النادي يملك 13 لاعبًا على الأقل فإن المباراة ستقام، لكن كونتي أشار إلى أن ذلك يعد مخاطرة غير ضرورية.

ماذا قال كونتي؟

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة رين قال المدرب الإيطالي: "هناك ثمانية لاعبين وخمسة أعضاء من الجهاز الفني مصابين، لكن المشكلة هي أنه في كل يوم لدينا أشخاص جدد يصابون، أشخاص لم يكونوا إيجابيين خلال الأيام الماضية، ونحن مستمرون في ذلك، إنها مشكلة خطيرة".

وأضاف: "الجميع خائفون بعض الشيء، إنهم أشخاص يملكون عائلات، لماذا يجب أن نجازف؟ هذا هو سؤالي".

وتابع: "اليوم حالتان إيجابيتان، وغدًا ربما أنا أيضًا، لا أعرف، من الأفضل أنا أصاب أنا بدلًا من اللاعبين، لكن أعتقد أن هذا ليس مناسبًا للجميع، نحن نتواصل مع عائلاتنا بشكل مستمر".

هل يتأثر جدول مباريات توتنهام في الدوري الإنجليزي؟

يتعين على جميع اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الآن قضاء الأيام العشرة المقبلة في الحجر الصحي، مما يعني أنهم لن يكونوا متاحين لخوض مباراة توتنهام ضد برايتون يوم الأحد.

وأشارت تقارير إلى أن توتنهام سيطلب من رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل المباراة، حيث أن إرشادات فيروس كورونا الخاصة بالبطولة ليست صارمة تمامًا مثل إرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتقيم رابطة الدوري الإنجليزي كل حالة تفشي لفيروس كورونا على حدة بدلًا من التركيز فقط على قائمة الفريق، وبالتالي يمكن تأجيل مباراة توتنهام وبرايتون إلى موعد لاحق.

ومن المقرر أيضًا أن يعود توتنهام إلى الدوري الإنجليزي يوم 16 ديسمبر لمواجهة ليستر سيتي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك المباراة ستتأثر.

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