كونتي: لم نستحق الخسارة وسنعود لإيطاليا غاضبين

أبرز تصريحات أنطونيو كونتي عقب خسارة إنتر من برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن الخسارة أمام برشلونة لم تكن مستحقة، مؤكدًا أن الأداء الذي قدمه الفريق خاصة في شوط المباراة الثاني لم يعجبه.

وخسر إنتر أمام برشلونة في ملعب كامب نو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة أبدى كونتي استياءه من تعامل حكم المباراة معه في اللقطة التي أعطاه فيها البطاقة الصفراء، كما تحدث عن غضبه من النتيجة ومن الأداء خاصة في شوط المباراة الثاني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وأضاف: " الاحترام كلمة مكتوبة على سترة الحكم، وعليه احترام أولئك الذين يأتون إلى هنا للعب كرة القدم ويقدمون أفضل من خصومهم،. يجب أن يكون الاحترام متبادلًا، وأنا أحمل معي شعورًا بالمرارة تجاه حكم الليلة""

وتابع: "لا أريد أن أعطي اللاعبين أي عذر، علينا طوي صفحة المباراة على الرغم من أننا لم نستحق الخسارة، لا زلت أرى أنه كان يجب الحسم في الشوط الأول، ولكن علينا ترك الجراح جانبًا والتركيز على مواجهة يوفنتوس يوم الأحد"

وأردف: "الوضع بات معقدًا أكثر في دوري أبطال أوروبا بسبب الخسارة، علينا أن نعود إلى إيطاليا من أجل مباراة الأحد ولكننا سنعود إلى الوطن غاضبين، أنا أعاني الآن بسبب الهزيمة التي من البديهي أن تجعلنا نعاني"

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يذكر أن برشلونة قد تعادل في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف، فيما تعادل إنتر بهدف لمثله مع سلافيا براها كذلك.